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Довбиком интересуется английский клуб: стоит ли ожидать трансфер

26 сентября 2023 07:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбиком интересуется английский клуб: стоит ли ожидать трансфер
Артем Довбик в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Нападающий сборной Украины Артем Довбик остается в сфере интересов нескольких зарубежных клубов. Футболист уже забивает голы за "Жирону", но вскоре может перейти в другую команду. 

Довбиком интересуются в Турции, Италии и Англии, сообщает Daily Mail

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У Артема Довбика прошлым летом было несколько предложений, но быстрее всего в ситуации сориентировалась "Жирона". Испанский клуб заплатил семь миллионов евро за 50% прав на игрока. Однако другие команды продолжают следить за прогрессом форварда. 

Какие команды интересуются Довбиком 

Украинский голеадор уже забивает голы и ассистирует партнерам по "Жироне" в матче испанской Ла Лиги. Если он продолжит выступать на таком уровне, то уже скоро у Артема появится шанс перейти в более сильную команду. 

В Италии Довбиком интересуются местные "Аталанта" и "Торино", а в Турции за украинским игроком следят "Галатасарай" и "Фенербахче". Однако наиболее вероятным продолжением карьеры Артема Довбика является английская Премьер-лига. 

Артем Довбик
Артем Довбик в сборной Украины. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Летом к футболисту присматривался "Ноттингем Форест", а сейчас украинец оказался в сфере интересов еще и "Вест Хэма". У лондонской команды есть проблемы с результативностью, которые может решить Артем Довбик. "Молотобойцы" готовы заплатить за украинца 30 млн фунтов, если он будет стабильным игроком основы "Жироны" и не снизит собственную результативность. Трансфер может состояться летом следующего года. 

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