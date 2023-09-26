Довбиком интересуется английский клуб: стоит ли ожидать трансфер

Артем Довбик в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Нападающий сборной Украины Артем Довбик остается в сфере интересов нескольких зарубежных клубов. Футболист уже забивает голы за "Жирону", но вскоре может перейти в другую команду.

Довбиком интересуются в Турции, Италии и Англии, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

У Артема Довбика прошлым летом было несколько предложений, но быстрее всего в ситуации сориентировалась "Жирона". Испанский клуб заплатил семь миллионов евро за 50% прав на игрока. Однако другие команды продолжают следить за прогрессом форварда.

Какие команды интересуются Довбиком

Украинский голеадор уже забивает голы и ассистирует партнерам по "Жироне" в матче испанской Ла Лиги. Если он продолжит выступать на таком уровне, то уже скоро у Артема появится шанс перейти в более сильную команду.

В Италии Довбиком интересуются местные "Аталанта" и "Торино", а в Турции за украинским игроком следят "Галатасарай" и "Фенербахче". Однако наиболее вероятным продолжением карьеры Артема Довбика является английская Премьер-лига.

Артем Довбик в сборной Украины. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Летом к футболисту присматривался "Ноттингем Форест", а сейчас украинец оказался в сфере интересов еще и "Вест Хэма". У лондонской команды есть проблемы с результативностью, которые может решить Артем Довбик. "Молотобойцы" готовы заплатить за украинца 30 млн фунтов, если он будет стабильным игроком основы "Жироны" и не снизит собственную результативность. Трансфер может состояться летом следующего года.

Напомним, Судаков пойдет по пути Мудрика: хавбек "Шахтера" заинтересовал клуб из АПЛ.

Луческу приглашают в Турцию: кто возглавит "Динамо".

Алиев рассказал, участвует ли в боевых действиях на фронте.

Милевский в больнице в тяжелом состоянии.