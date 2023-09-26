Довбиком интересуется английский клуб: стоит ли ожидать трансфер
Нападающий сборной Украины Артем Довбик остается в сфере интересов нескольких зарубежных клубов. Футболист уже забивает голы за "Жирону", но вскоре может перейти в другую команду.
Довбиком интересуются в Турции, Италии и Англии, сообщает Daily Mail.
У Артема Довбика прошлым летом было несколько предложений, но быстрее всего в ситуации сориентировалась "Жирона". Испанский клуб заплатил семь миллионов евро за 50% прав на игрока. Однако другие команды продолжают следить за прогрессом форварда.
Какие команды интересуются Довбиком
Украинский голеадор уже забивает голы и ассистирует партнерам по "Жироне" в матче испанской Ла Лиги. Если он продолжит выступать на таком уровне, то уже скоро у Артема появится шанс перейти в более сильную команду.
В Италии Довбиком интересуются местные "Аталанта" и "Торино", а в Турции за украинским игроком следят "Галатасарай" и "Фенербахче". Однако наиболее вероятным продолжением карьеры Артема Довбика является английская Премьер-лига.
Летом к футболисту присматривался "Ноттингем Форест", а сейчас украинец оказался в сфере интересов еще и "Вест Хэма". У лондонской команды есть проблемы с результативностью, которые может решить Артем Довбик. "Молотобойцы" готовы заплатить за украинца 30 млн фунтов, если он будет стабильным игроком основы "Жироны" и не снизит собственную результативность. Трансфер может состояться летом следующего года.
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