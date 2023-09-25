Милевский в больнице в тяжелом состоянии

Артем Милевский и Александр Алиев. Фото: соцсети

Бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского все же удалось положить в больницу. Вероятно, состояние футболиста связано со стрессом и чрезмерным употреблением алкоголя.

О госпитализации в Instagram сообщил друг Артема и его бывший партнер по "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев.

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Милевский в тяжелом состоянии

По словам Алиева, Милевский уже пять дней лежит в больнице в тяжелом состоянии. Врачи сейчас борются за здоровье Артема.

Также Алиев рассказал, что лечение Милевского оплатил владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис.

"Хочу прояснить ситуацию по Артему Милевскому. Слава богу, нам удалось положить его в больницу. Он на протяжении пяти дней там. Конечно, состояние очень тяжелое. Но врачи борются.

Хочу сказать благодарность киевскому "Динамо" и Игорю Михайловичу Суркису. Он взял на себя все расходы. Я буду сообщать о ситуации.

Я постоянно к нему езжу в больницу", — сказал Алиев.

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