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Мілевський у лікарні в тяжкому стані

25 вересня 2023 15:05
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Агабекян Карен
редактор
Мілевський у лікарні в тяжкому стані
Артем Мілевський та Олександр Алієв. Фото: соцмережі
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Артема Мілевського все ж таки вдалося покласти до лікарні. Ймовірно, стан футболіста пов'язаний зі стресом та надмірним вживанням алкоголю.

Про госпіталізацію в Instagram повідомив друг Артема та його колишній партнер з "Динамо" та збірної України Олександр Алієв.

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Раніше Алієв скаржився, що Мілевський відмовляється від лікування і не бере телефонну слухавку.

Мілевський у тяжкому стані

За словами Алієва, Мілевський уже п'ять днів перебуває у лікарні в тяжкому стані. Лікарі зараз борються за здоров'я Артема.

Також Алієв розповів, що лікування Мілевського сплатив власник київського "Динамо" Ігор Суркіс.

"Хочу прояснити ситуацію щодо Артема Мілевського. Слава богу, нам вдалося покласти його до лікарні. Він протягом п'яти днів там. Звичайно, стан дуже важкий. Але лікарі борються.

Хочу сказати подяку київському "Динамо" та Ігорю Михайловичу Суркісу. Він узяв усі витрати. Я повідомлятиму про ситуацію.

Я постійно до нього їжджу до лікарні", — сказав Алієв.

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