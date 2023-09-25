"Атлетико" уверенно обыграл "Реал": "Жирона" лидирует в Ла Лиге

Игроки "Атлетико" празднуют взятие ворот. Фото: "Атлетико"

В шестом туре чемпионата Испании состоялось мадридское дерби. Лидер чемпионата "Реал" в гостях играл с "Атлетико".

"Матрацники" выиграли со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Все решилось в первом тайме

Мората открыл счет уже на четвертой минуте, когда после подачи с левого фланга пробил головой в дальний угол ворот.

На 18-й минуте Гризман удвоил преимущество своей команды. "Реал" смог отквитать один мяч в середине тайма после дальнего удара Крооса в ближний угол ворот.

В начале второй 45-минутки Мората оформил дубль. Альваро головой завершил момент.

После поражения "Реал" опустился с первого места турнирной таблицы на третье, пропустив вперед "Жирону" и "Барселону", имеющих одинаковое количество баллов.

"Атлетико" — "Реал" — 3:1

Голы: Мората, 4, 46, Гризманн, 18 — Кроос, 35

"Атлетико": Облак — Молина (Аспиликуэта. 65), Савич, Хименес (Корреа, 85), Эрмосо, Лино (Галан, 86) — Льоренте, Коке (Витсель, 46), Сауль — Мората (Депай, 82), Гризманн .

Главный тренер: Диего Симеоне.

"Реал": Аррисабалага — Л. Васкес (Начо, 57), Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия (Менди, 57) — Вальверде, Кроос (Диас, 70), Камавинга (Чуамэни, 56) — Модрич (Хоселу, 46), Беллингем — Родриго.

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Предупреждение: Хименес – Модрич, Менди

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