"Атлетико" уверенно обыграл "Реал": "Жирона" лидирует в Ла Лиге
В шестом туре чемпионата Испании состоялось мадридское дерби. Лидер чемпионата "Реал" в гостях играл с "Атлетико".
"Матрацники" выиграли со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Победа позволила "Атлетико" войти в топ-5 команд чемпионата после неудачного начала сезона.
Все решилось в первом тайме
Мората открыл счет уже на четвертой минуте, когда после подачи с левого фланга пробил головой в дальний угол ворот.
На 18-й минуте Гризман удвоил преимущество своей команды. "Реал" смог отквитать один мяч в середине тайма после дальнего удара Крооса в ближний угол ворот.
В начале второй 45-минутки Мората оформил дубль. Альваро головой завершил момент.
После поражения "Реал" опустился с первого места турнирной таблицы на третье, пропустив вперед "Жирону" и "Барселону", имеющих одинаковое количество баллов.
"Атлетико" — "Реал" — 3:1
Голы: Мората, 4, 46, Гризманн, 18 — Кроос, 35
"Атлетико": Облак — Молина (Аспиликуэта. 65), Савич, Хименес (Корреа, 85), Эрмосо, Лино (Галан, 86) — Льоренте, Коке (Витсель, 46), Сауль — Мората (Депай, 82), Гризманн .
Главный тренер: Диего Симеоне.
"Реал": Аррисабалага — Л. Васкес (Начо, 57), Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия (Менди, 57) — Вальверде, Кроос (Диас, 70), Камавинга (Чуамэни, 56) — Модрич (Хоселу, 46), Беллингем — Родриго.
Главный тренер: Карло Анчелотти.
Предупреждение: Хименес – Модрич, Менди
Напомним, мадридский "Реал" первым в мире спорта добился невероятного результата: что произошло.
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