"Реал" первым в мире спорта добился невероятного результата: что случилось

Игроки мадридского клуба. Фото: "Реал"

Мадридский "Реал" добился уникального достижения для спортивных команд из различных видов спорта. Испанский клуб стал мировых рекордсменом по количеству подписчиков в социальных сетях.

Об этом сообщила пресс-служба клуба со ссылкой на данные Blinkfire.

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"Реал" опережает другие футбольные команды

По информации источника, достижение мадридского клуба стало новым мировым рекордом.

У "Реала" сейчас существует 37 официальных аккаунтов для всех команд, среди которых футбольные и баскетбольные. К тому же в ФК "Реал" страницы ведут на семи языках.

"Последнее достижение увеличивает доминирование клуба в цифровой сфере. У нас самый посещаемый сайт среди футбольных команд — 8,9 млн визитов в месяц", — отметили в пресс-службе "Реала".

Отметим, что по подсчетам CIES Football Observatory, в среде футбольных команд в топ-5 также "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ" и "Ювентус".

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