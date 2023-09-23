"Реал" первым в мире спорта добился невероятного результата: что случилось
Мадридский "Реал" добился уникального достижения для спортивных команд из различных видов спорта. Испанский клуб стал мировых рекордсменом по количеству подписчиков в социальных сетях.
Об этом сообщила пресс-служба клуба со ссылкой на данные Blinkfire.
Мадридскому "Реалу" удалось собрать более 500 млн подписчиков во всех социальных сетях.
"Реал" опережает другие футбольные команды
По информации источника, достижение мадридского клуба стало новым мировым рекордом.
У "Реала" сейчас существует 37 официальных аккаунтов для всех команд, среди которых футбольные и баскетбольные. К тому же в ФК "Реал" страницы ведут на семи языках.
"Последнее достижение увеличивает доминирование клуба в цифровой сфере. У нас самый посещаемый сайт среди футбольных команд — 8,9 млн визитов в месяц", — отметили в пресс-службе "Реала".
Отметим, что по подсчетам CIES Football Observatory, в среде футбольных команд в топ-5 также "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ" и "Ювентус".
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