"Динамо" може продати одного з ветеранів: про кого йдеться

Підопічні Мірчі Луческу на пробіжці. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" найближчої зими продасть ще кілька футболістів, якими цікавляться закордонні клуби. Статус недоторканних у команді мають лише молоді гравці, з якими пов'язують майбутнє "біло-синіх".

Олександр Караваєв може продовжити кар'єру в екзотичному клубі, повідомляє Goalzz.

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Контракт універсального захисника з "Динамо" діє до літа 2025 року. Проте вже у січні 31-річний футболіст може вирушити до Саудівської Аравії. У його послугах зацікавлений місцевий клуб "Аль-Шабаб".

Олександр Караваєв під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Трансфер Караваєва

"Білі леви" невдало розпочали сезон у чемпіонаті Саудівської Аравії з футболу. У семи стартових турах команда здобула лише дві перемоги при трьох поразках. Керівництво клубу вважає, що трансферна кампанія літа-2023 виявилася неповною. Взимку "Аль-Шабаб" повернеться на ринок.

Одним із потенційних новачків саудівської команди може стати Олександр Караваєв. "Аль-Шабаб" буде готовий запросити захисника збірної України, якщо його кандидатуру схвалить новий тренерський штаб. "Динамо" запропонують за гравця два мільйони євро.

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