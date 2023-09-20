Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін вирішив, де продовжить кар'єру: настав час прощатися з "Реалом" arrow

Лунін вирішив, де продовжить кар'єру: настав час прощатися з "Реалом"

20 вересня 2023 08:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін вирішив, де продовжить кар'єру: настав час прощатися з "Реалом"
Андрій Лунін та Тоні Кроос. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Андрій Лунін готовий до кардинальних змін у своїй кар'єрі. Молодий футболіст піде з "Реалу".

У послугах Луніна зацікавлені клуби інших чемпіонатів, повідомляє Marca.

Читайте також:

Український воротар Андрій Лунін не продовжуватиме контракт із "Реалом". Нинішня угода гравця з клубом діє до літа 2024 року. Футболіст може піти наприкінці сезону у статусі вільного агента. Однак він має шанс покинути "Сантьяго Бернабеу" набагато раніше.

Які клуби цікавляться Луніним

Тренери одразу кількох команд хочуть посилити склади своїх колективів голкіпером збірної України. Найбільший інтерес до воротаря виявляє міланський "Інтер". Фіналісти Ліги чемпіонів хотіли підписати Анатолія Трубіна минулого літа, але трансфер "зірвався".

Андрій Лунін
Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Також варіант із запрошенням Луніна розглядає мюнхенська "Баварія". Багато залежатиме від того, як себе проявить Даніель Перец, який поповнив склад чемпіонів Німеччини як заміну Янну Зоммеру.

Окрім цього, на Луніна звернули увагу клуби з чемпіонату Туреччини. "Реал" може відпустити Андрія вже взимку 2024 року у разі, якщо надійде вигідна пропозиція щодо трансферу воротаря.

Нагадаємо, Мудрик може перейти в один із німецьких клубів: коли це станеться. 

Холанд може піти з "Манчестер Сіті": готується трансферний рекорд. 

Віталій Миколенко залишить "Евертон": є інтерес з відомого клубу. 

Пихальонок назвав проблему "Дніпра-1" після приходу Максимова. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз