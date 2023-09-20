Лунін вирішив, де продовжить кар'єру: настав час прощатися з "Реалом"

Андрій Лунін та Тоні Кроос. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін готовий до кардинальних змін у своїй кар'єрі. Молодий футболіст піде з "Реалу".

У послугах Луніна зацікавлені клуби інших чемпіонатів, повідомляє Marca.

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Український воротар Андрій Лунін не продовжуватиме контракт із "Реалом". Нинішня угода гравця з клубом діє до літа 2024 року. Футболіст може піти наприкінці сезону у статусі вільного агента. Однак він має шанс покинути "Сантьяго Бернабеу" набагато раніше.

Які клуби цікавляться Луніним

Тренери одразу кількох команд хочуть посилити склади своїх колективів голкіпером збірної України. Найбільший інтерес до воротаря виявляє міланський "Інтер". Фіналісти Ліги чемпіонів хотіли підписати Анатолія Трубіна минулого літа, але трансфер "зірвався".

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Також варіант із запрошенням Луніна розглядає мюнхенська "Баварія". Багато залежатиме від того, як себе проявить Даніель Перец, який поповнив склад чемпіонів Німеччини як заміну Янну Зоммеру.

Окрім цього, на Луніна звернули увагу клуби з чемпіонату Туреччини. "Реал" може відпустити Андрія вже взимку 2024 року у разі, якщо надійде вигідна пропозиція щодо трансферу воротаря.

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