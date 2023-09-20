Баварія Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Тухель и Кейн святкують перемогу. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Сьогодні, 20 вересня, о 22:00 у рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Баварія" грає на "Арені Мюнхен" з англійським "Манчестер Юнайтед". Команда Еріка Тен Хага вважається аутсайдером протистояння.

Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію матчу.

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На матчі "Баварії" та "Манчестер Юнайтед" працюватиме головний суддя зі Швеції Гленн Нюберг. Поєдинок відбудеться на "Арені Мюнхен" о 22:00 за київським часом. У паралельному матчі зіграють два інші учасники квартету "А" — датський "Копенгаген" та турецький "Бешикташ".

Ерік Тен Хаг проводить тренування. Фото: Reuters/Andrew Boyers

"Баварія" та "Манчестер Юнайтед" невдало провели свої матчі у внутрішніх чемпіонатах минулих вихідних. Мюнхенці змарнували перемогу в поєдинку з "Баєром" (2:2), а "червоні дияволи" програли "Брайтону" (1:3). Для "Манчестер Юнайтед" це вже третє фіаско у стартових турах АПЛ. Виникли чутки про можливу зміну тренера в команді з "Олд Траффорд".

Ці команди 11 разів протистояли одна одній у Лізі чемпіонів. Перевага на боці "Баварії", але саме "Манчестер Юнайтед" виграв легендарний фінал на "Камп Ноу" 1999 року під керівництвом сера Алекса Фергюсона.

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