Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Баварія" — "Манчестер Юнайтед": де і коли дивитись матч ЛЧ в Україні arrow

"Баварія" — "Манчестер Юнайтед": де і коли дивитись матч ЛЧ в Україні

20 вересня 2023 11:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Баварія" — "Манчестер Юнайтед": де і коли дивитись матч ЛЧ в Україні
Харрі Кейн чекає на гості партнерів зі збірної Англії. Фото: REUTERS/Leonhard Simon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Баварія" прийматиме "Манчестер Юнайтед". Німецький клуб є фаворитом цього протистояння.

Один із центральних поєдинків туру привернув увагу великої кількості вболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У середу, 20 вересня, у Лізі чемпіонів пройде один із найцікавіших поєдинків цього туру. "Баварія" зіграє на "Арені Мюнхен" з англійським "Манчестер Юнайтед". Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію цього матчу.

"Баварія" — "МЮ": де і коли дивитися матч ЛЧ

Підопічні Томаса Тухеля приймуть команду Еріка Тен Хага на "Арені Мюнхен" о 22:00 за київським часом. Суперників виведе на поле головний арбітр зі Швеції Ґленн Нюберг.

Маркус Рашфорд
Маркус Рашфорд та Антоні Марсьяль на тренуванні "МЮ". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Вболівальники в Україні зможуть побачити поєдинок Ліги чемпіонів за участю "Баварії" та "Манчестер Юнайтед" у прямому ефірі. Матч буде доступний для перегляду медіасервісу Megogo за умови наявності підписки.

Нагадаємо, Лунін вирішив, де продовжить кар'єру: настав час прощатися з "Реалом". 

Суркіс розповів, що чекає на "Динамо" у майбутньому. 

Холанд може піти з "Манчестер Сіті": готується трансферний рекорд. 

Віталій Миколенко залишить "Евертон": є інтерес з відомого клубу. 

Пихальонок назвав проблему "Дніпра-1" після приходу Максимова. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз