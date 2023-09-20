"Баварія" — "Манчестер Юнайтед": де і коли дивитись матч ЛЧ в Україні

Харрі Кейн чекає на гості партнерів зі збірної Англії. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

У матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Баварія" прийматиме "Манчестер Юнайтед". Німецький клуб є фаворитом цього протистояння.

Один із центральних поєдинків туру привернув увагу великої кількості вболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У середу, 20 вересня, у Лізі чемпіонів пройде один із найцікавіших поєдинків цього туру. "Баварія" зіграє на "Арені Мюнхен" з англійським "Манчестер Юнайтед". Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію цього матчу.

"Баварія" — "МЮ": де і коли дивитися матч ЛЧ

Підопічні Томаса Тухеля приймуть команду Еріка Тен Хага на "Арені Мюнхен" о 22:00 за київським часом. Суперників виведе на поле головний арбітр зі Швеції Ґленн Нюберг.

Маркус Рашфорд та Антоні Марсьяль на тренуванні "МЮ". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Вболівальники в Україні зможуть побачити поєдинок Ліги чемпіонів за участю "Баварії" та "Манчестер Юнайтед" у прямому ефірі. Матч буде доступний для перегляду медіасервісу Megogo за умови наявності підписки.

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