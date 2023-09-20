Суркіс розповів, що чекає на "Динамо" у майбутньому

Ігор Суркіс під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував стан столичного клубу. Також було висловлено припущення про те, що чекає на "біло-синіх" у майбутньому.

Кияни продовжують ставити перед собою амбітні цілі, повідомив Ігор Суркіс в інтерв'ю журналісту Ігорю Циганику.

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Президент "Динамо" нагадав про те, що два останні роки київській команді доводиться проводити багато часу в подорожах, і це накладає відбиток на результати команди. Футболісти буквально живуть у поїздах, автобусах та літаках, і це вимотує їх фізично. Наприклад, минулого сезону команда зіграла 18 поєдинків на виїзді, і логістика була досить складною.

Ігор Суркіс розмовляє з Олегом Гусєвим. Фото: пресслужба "Динамо"

Що чекає на "Динамо"

Ігор Суркіс не сумнівається у тому, що "біло-сині" боротимуться за золоті медалі української Прем'єр-ліги цього сезону. За його словами, це стане можливим, якщо команда зможе як слід готуватися до матчів.

Президент "Динамо" вважає, що рівень чемпіонату України з футболу знизився. Це сталося не тому, що слабкі команди стали сильнішими або навчилися грати проти лідерів. Просто сильні легіонери залишили Україну після лютого 2022 року.

Буяльський та Ярмоленко на тлі Суркіса. Фото: пресслужба "Динамо"

Проте Ігор Суркіс покладає великі надії на молодих вихованців "Динамо". Президент клубу навів приклад Назара Волошина, який може надовго закрити позицію в основному складі команди. До того моменту, доки не повернуться легіонери, українські футболісти можуть забронювати місця у командах УПЛ.

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