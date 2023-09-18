Буяльський міг грати в одній команді з Мессі: деталі

Віталій Буяльський на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Лідер київського "Динамо" Віталій Буяльський після виходу з клубу Сергія Сидорчука має стати капітаном команди. Але півзахисник збірної України мав варіант продовжити кар'єру за кордоном.

На Буяльського претендував американський клуб "Інтер Маямі", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Віталій Буяльський залишається одним із провідних футболістів київського "Динамо". Український клуб щороку отримує кілька пропозицій про продаж півзахисника. Один із найцікавіших варіантів продовження кар'єри Буяльський отримав рік тому.

Мессі шукає на полі Буяльського. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Буяльський в одній команді з Мессі

Американський "Інтер Маямі" був одним з аутсайдерів MLS, проте це не відповідало амбіціям власника клубу Девіда Бекхема. Ще до того, як футболістами команди стали Лео Мессі, Серхі Бускетс та Жорді Альба, рожеву футболку міг одягнути Віталій Буяльський.

У результаті "Інтер" та "Динамо" не зуміли домовитися щодо цього трансферу. Американці підписали контракт із захисником "Шахтаря" Сергієм Кривцовим, тож без українця у складі вони не залишилися.

А Віталій Буяльський продовжив кар'єру у київському "Динамо". Президент клубу Ігор Суркіс не продаватиме лідера команди найближчим часом. Столичний клуб мріє про чемпіонський "золот", а тому збереже Буяльського у складі.

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