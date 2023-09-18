Буяльский мог играть в одной команде с Месси: детали
Лидер киевского "Динамо" Виталий Буяльский после ухода из клуба Сергея Сидорчука должен стать капитаном команды. Но у полузащитника сборной Украины был вариант продолжить карьеру за границей.
На Буяльского претендовал американский клуб "Интер Майами", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".
Виталий Буяльский остается одним из ведущих футболистов киевского "Динамо". Украинский клуб каждый год получает по несколько предложений о продаже полузащитника. Один из самых интересных вариантов продолжения карьеры Буяльский получил год назад.
Буяльский в одной команде с Месси
Американский "Интер Майами" был одним из аутсайдеров MLS, однако это не соответствовало амбициям владельца клуба Дэвида Бекхэма. Еще до того, как футболистами команды стали Лео Месси, Серхи Бускетс и Жорди Альба, розовую футболку мог надеть Виталий Буяльский.
В итоге "Интер" и "Динамо" не сумели договориться по этому трансферу. Американцы подписали контракт с защитником "Шахтера" Сергеем Кривцовым, так что без украинца в составе они не остались.
А Виталий Буяльский продолжил карьеру в киевском "Динамо". Президент клуба Игорь Суркис не будет продавать лидера команды в ближайшее время. Столичный клуб мечтает о чемпионском "золоте", а потому сохранит Буяльского в составе.
Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба.
"Манчестер Юнайтед" готов уволить Тен Хага: кто заменит тренера.
Йоахим Лев возвращается к тренерской работе: какую команду он возглавит.
"Шахтер" — "Порту": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов.
Пихаленок назвал проблему "Днепра-1" после прихода Максимова.