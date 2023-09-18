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Буяльский мог играть в одной команде с Месси: детали

18 сентября 2023 17:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Буяльский мог играть в одной команде с Месси: детали
Виталий Буяльский на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер киевского "Динамо" Виталий Буяльский после ухода из клуба Сергея Сидорчука должен стать капитаном команды. Но у полузащитника сборной Украины был вариант продолжить карьеру за границей. 

На Буяльского претендовал американский клуб "Интер Майами", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

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Виталий Буяльский остается одним из ведущих футболистов киевского "Динамо". Украинский клуб каждый год получает по несколько предложений о продаже полузащитника. Один из самых интересных вариантов продолжения карьеры Буяльский получил год назад. 

Лионель Месси
Месси ищет на поле Буяльского. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Буяльский в одной команде с Месси 

Американский "Интер Майами" был одним из аутсайдеров MLS, однако это не соответствовало амбициям владельца клуба Дэвида Бекхэма. Еще до того, как футболистами команды стали Лео Месси, Серхи Бускетс и Жорди Альба, розовую футболку мог надеть Виталий Буяльский. 

В итоге "Интер" и "Динамо" не сумели договориться по этому трансферу. Американцы подписали контракт с защитником "Шахтера" Сергеем Кривцовым, так что без украинца в составе они не остались. 

А Виталий Буяльский продолжил карьеру в киевском "Динамо". Президент клуба Игорь Суркис не будет продавать лидера команды в ближайшее время. Столичный клуб мечтает о чемпионском "золоте", а потому сохранит Буяльского в составе. 

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