Игроки донецкой команды перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" примет "Порту". Поединок состоится в Германии.

Подопечные Патрика ван Леувена уже готовятся к матчу, просмотр которого будет доступен для просмотра в Украине, сообщает портал Новини.LIVE.

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Обе команды хотят начать групповой этап ЛЧ с победы. В активе "Шахтера" серия их трех триумфальных матчей в украинской Премьер-лиге с общим счетом 7:1. "Порту" в минувшие выходные взял три очка в гостях у "Эштрелы" (1:0).

"Горняки" прибыли в Гамбург. Фото: пресс-служба "Шахтера"

"Шахтер" — "Порту": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

В сезоне 2023/2024 украинская команда проведет свои домашние поединки Лиги чемпионов в немецком "Гамбурге". Матч с "Порту" начнется в 22:00 по киевскому времени. Соперников выведет на поле арены "Фолькспаркштадион" главный арбитр из Италии Давиде Масса.

Украинские болельщики смогут посмотреть матч "Шахтер" — "Порту" в прямом эфире. Права на трансляции матчей Лиги чемпионов в Украине принадлежат медиасервису Megogo. При условии приобретения подписки встреча "горняков" с португальской командой будет доступна онлайн. Также противостояние будет доступно абонентам платформы Volia TV.

Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию матча "Шахтер" — "Порту". Как всегда, на нашей трансляции будут самые оперативные события поединка Лиги чемпионов.

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