Тухель подвел "Баварию" накануне важного матча

Томас Тухель во время матча с "Байером". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель пропустит поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Соперником немецкого клуба станет английский "Манчестер Юнайтед".

Тренер мюнхенского клуба все еще дисквалифицирован, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Kicker.

Читайте также:

Томас Тухель не будет присутствовать на тренерском мостике "Баварии" во время поединка с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов. Матч состоится 20 сентября.

Томас Тухель расстроен неудачным результатом. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Причина отсутствия Тухеля

Наставник "Баварии" продолжит отбывать дисквалификацию после удаления в предыдущем матче Лиги чемпионов. Это произошло во время четвертьфинального поединка "Баварии" с "Манчестер Сити" в прошлом сезоне.

Обязанности 50-летнего Томаса Тухеля в матче с "Манчестер Юнайтед" будут выполнять его ассистенты Жолт Лев и Энтони Берри. Лев примет замены и тактические моменты, Барри будет работать над стандартными положениями.

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба.

"Шахтер" объявил заявку на матч Лиги чемпионов с "Порту": не сыграет лидер команды.

Скандал в УПЛ: Шандор дал финальный свисток и не засчитал гол "Александрии" с углового.