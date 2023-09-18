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Тухель подвел "Баварию" накануне важного матча

18 сентября 2023 12:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тухель подвел "Баварию" накануне важного матча
Томас Тухель во время матча с "Байером". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель пропустит поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Соперником немецкого клуба станет английский "Манчестер Юнайтед". 

Тренер мюнхенского клуба все еще дисквалифицирован, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Kicker

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Томас Тухель не будет присутствовать на тренерском мостике "Баварии" во время поединка с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов. Матч состоится 20 сентября. 

Томас Тухель
Томас Тухель расстроен неудачным результатом. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Причина отсутствия Тухеля 

Наставник "Баварии" продолжит отбывать дисквалификацию после удаления в предыдущем матче Лиги чемпионов. Это произошло во время четвертьфинального поединка "Баварии" с "Манчестер Сити" в прошлом сезоне. 

Обязанности 50-летнего Томаса Тухеля в матче с "Манчестер Юнайтед" будут выполнять его ассистенты Жолт Лев и Энтони Берри. Лев примет замены и тактические моменты, Барри будет работать над стандартными положениями.

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба. 

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