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Скандал в УПЛ: Шандор дал финальный свисток и не засчитал гол "Александрии" с углового

17 сентября 2023 12:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Скандал в УПЛ: Шандор дал финальный свисток и не засчитал гол "Александрии" с углового
"Александрия" и "Минай" сыграли вничью. Фото: ФК "Александрия"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Очередной судейский скандал произошел в 7-м туре Украинской Премьер-лиги в самом конце матча "Александрия" — "Минай". Рефери матча Александр Шандор принял странное решение и на последних секундах игры оборвал голевую атаку александрийцев после углового при счете 1:1.

Подробности в материале Новини.LIVE.

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В этой встрече два мяча были забиты в основное время и арбитр решил компенсировать 5 минут. "Александрия" подавала угловой на 7-й компенсированной.

Во время розыгрыша углового был забит мяч после сброса с дальней штанги, но судья дал свисток на мгновение раньше.

Мяч во время финального свистка находился на дальней штанге после сброса — игроки соперника остановились после свистка, а александрийцы забили (фактически уже после завершения матча).

Обычно, если рефери принимает решение дать команде разыграть угловой, он ждет конца эпизода. В таком случае нужно было давать свисток еще тогда, когда мяч ушел за пределы поля от гостей. В таком случае вопросов к арбитру не было бы.

Бурная реакция

Это повлекло за собой бурную реакцию хозяев поля и тренерского штаба Руслана Ротаня. Тренерский штаб "Александрии" и футболисты высказали претензии арбитру и выбежали на поле. Но судья уже зафиксировал ничью и после нескольких минут спора команды ушел с поля.

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