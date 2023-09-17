Скандал в УПЛ: Шандор дал финальный свисток и не засчитал гол "Александрии" с углового

"Александрия" и "Минай" сыграли вничью. Фото: ФК "Александрия"

Очередной судейский скандал произошел в 7-м туре Украинской Премьер-лиги в самом конце матча "Александрия" — "Минай". Рефери матча Александр Шандор принял странное решение и на последних секундах игры оборвал голевую атаку александрийцев после углового при счете 1:1.

Подробности в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

В этой встрече два мяча были забиты в основное время и арбитр решил компенсировать 5 минут. "Александрия" подавала угловой на 7-й компенсированной.

Во время розыгрыша углового был забит мяч после сброса с дальней штанги, но судья дал свисток на мгновение раньше.

Мяч во время финального свистка находился на дальней штанге после сброса — игроки соперника остановились после свистка, а александрийцы забили (фактически уже после завершения матча).

Обычно, если рефери принимает решение дать команде разыграть угловой, он ждет конца эпизода. В таком случае нужно было давать свисток еще тогда, когда мяч ушел за пределы поля от гостей. В таком случае вопросов к арбитру не было бы.

Бурная реакция

Это повлекло за собой бурную реакцию хозяев поля и тренерского штаба Руслана Ротаня. Тренерский штаб "Александрии" и футболисты высказали претензии арбитру и выбежали на поле. Но судья уже зафиксировал ничью и после нескольких минут спора команды ушел с поля.

Напомним, Шапаренко ждут в Германии: известны условия трансфера.

Тимощук впервые ответил на обвинения в измене Украины: что он сказал.

Трубин пропустил в первом же матче за "Бенфику".

Ярмоленко рассказал, почему Сидорчук ушел из "Динамо"

"Валенсия" уничтожила "Атлетико", но Яремчук не получил шанса.