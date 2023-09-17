Трубін пропустив у першому ж матчі за "Бенфіку": як зіграв українець
У п'ятому турі чемпіонату Португалії "Бенфіка" грала в гостях із "Візелою". З перших хвилин матчу на поле вийшов український голкіпер Анатолій Трубін.
Для українця це була дебютна гра у складі "орлів", повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що донецький "Шахтар" отримав за трансфер Трубіна 10 млн євро плюс 1 млн бонусами та 40% суми трансферу від подальшого продажу.
"Бенфіка" втримала перемогу
"Візела" — "Бенфіка" — 1:2
Голи: Саму, 70 (з пенальті) – Муса, 9, Ді Марія, 39.
"Бенфіка" ще в першому таймі забила два м’ячі зусиллями Муси та Ді Марії. Мало що віщувало біду для "орлів", але у другому таймі вони пропустили від Саму з пенальті й була загроза того, що суперник зрівняє рахунок. Але гості все ж таки втримали перевагу.
Зазначимо, що крім пропущеного м’яча Трубін за матч також здійснив один сейв.
Наразі "Бенфіка" посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії. У команди 12 очок після 5 турів й відставання в один бал від "Порту".
20 вересня "Бенфіка" в Першому турі Ліги чемпіонів зіграє з "Зальцбургом".
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