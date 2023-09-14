Игрок "Зари" рассказал правду про увольнение Лалатовича
Хавбек луганской "Зари" Вячеслав Чурко рассказал об изменениях в команде после смены тренера. На старте сезона вместо Ненада Лалатовича пришел Валерий Кривенцов.
Чурко подтвердил, что новый наставник улучшил физическое состояние игроков, сообщает УПЛ-ТВ.
У Вячеслава Чурко нет никаких претензий к Ненаду Лалатовичу. Однако полузащитник "Зари" признался, что тренерский процесс, который организовал предыдущий наставник команды, не позволял луганчанан демонстрировать на поле свои лучшие качества.
Что сказал Чурко про Лалатовича
Футболист вспомнил, что во время предсезонных сборов игроки "Зари" проводили не больше одного занятия в день. Вячеслав Чурко уже тогда понимал, что это неправильно. К тому же, у Ненада Лалатовича была не полная обойма футболистов, что тоже сказалось на результатах.
"У нас новый главный тренер, поэтому я надеюсь, что мы начнем радовать наших болельщиков, как это делали в прошлом сезоне. Мы хотим вернуться к тому футболу, который демонстрировали раньше — высокий прессинг, контроль мяча.
Кривенцова я знаю давно, с 14 лет. Это школа "Шахтера". Думаю, с ним все будет хорошо. Работаем над тактикой, над перемещениями. Нарабатываем что-то похожее на то, что было в прошлом сезоне", — рассказал Вячеслав Чурко.
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