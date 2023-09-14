Игрок "Зари" рассказал правду про увольнение Лалатовича

Ненад Лалатович на пресс-конференции. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Хавбек луганской "Зари" Вячеслав Чурко рассказал об изменениях в команде после смены тренера. На старте сезона вместо Ненада Лалатовича пришел Валерий Кривенцов.

Чурко подтвердил, что новый наставник улучшил физическое состояние игроков, сообщает УПЛ-ТВ.

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У Вячеслава Чурко нет никаких претензий к Ненаду Лалатовичу. Однако полузащитник "Зари" признался, что тренерский процесс, который организовал предыдущий наставник команды, не позволял луганчанан демонстрировать на поле свои лучшие качества.

Вячеслав Чурко на отдыхе. Фото: instagram.com/vyacheslavchurko/

Что сказал Чурко про Лалатовича

Футболист вспомнил, что во время предсезонных сборов игроки "Зари" проводили не больше одного занятия в день. Вячеслав Чурко уже тогда понимал, что это неправильно. К тому же, у Ненада Лалатовича была не полная обойма футболистов, что тоже сказалось на результатах.

"У нас новый главный тренер, поэтому я надеюсь, что мы начнем радовать наших болельщиков, как это делали в прошлом сезоне. Мы хотим вернуться к тому футболу, который демонстрировали раньше — высокий прессинг, контроль мяча.

Кривенцова я знаю давно, с 14 лет. Это школа "Шахтера". Думаю, с ним все будет хорошо. Работаем над тактикой, над перемещениями. Нарабатываем что-то похожее на то, что было в прошлом сезоне", — рассказал Вячеслав Чурко.

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