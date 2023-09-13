Зінченко назвав головну помилку збірної України у матчі проти Італії

Олександр Зінченко бореться із суперником. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко підбив підсумок гри збірної України у матчі проти національної команди Італії. Підопічні Сергія Реброва поступилися у Мілані з рахунком 1:2.

Зінченко визнав, що збірна Італії заслужила на перемогу, повідомляє "Взбірна".

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Український захисник зазначив, що команда Лучано Спаллетті найкраще виглядала на полі "Сан-Сіро". Гості поступилися італійцям і за грою, і за результатом. Однак у другому таймі "скуадра адзурра" трохи втомилася та відійшла до своїх воріт, щоб зберегти переможний рахунок. Українці заграли більш активно та могли забити другий м'яч.

Зінченко на тлі тріумфуючий італійців. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Індивідуальний клас італійців

Олександр Зінченко нагадав, що збірна Італії представлена гравцями з європейських грандів, які люблять і чудово вміють грати у футбол. Вони комбінують з м'ячем на високій швидкості та мають високу культуру пасу.

"Ця гра буде для нас дуже хорошим досвідом, проаналізуємо тренер, вкаже на наші помилки й побачимо, що буде в другому матчі. Але до другого матчу ми ще маємо дуже важливі ігри, в яких потрібно брати свої очки", — розповів Олександр Зінченко.

Український футболіст зазначив, що у таких поєдинках багато що вирішує індивідуальний клас гравців. Він виявився вищим у збірної Італії. Команді Сергія Реброва не вдалося нав'язати супернику свою волю. Гості дозволили збірній Італії створити надто багато моментів біля воріт Георгія Бущана.

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