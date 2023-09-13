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Зінченко назвав головну помилку збірної України у матчі проти Італії

13 вересня 2023 16:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко назвав головну помилку збірної України у матчі проти Італії
Олександр Зінченко бореться із суперником. Фото: REUTERS/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко підбив підсумок гри збірної України у матчі проти національної команди Італії. Підопічні Сергія Реброва поступилися у Мілані з рахунком 1:2.

Зінченко визнав, що збірна Італії заслужила на перемогу, повідомляє "Взбірна".

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Український захисник зазначив, що команда Лучано Спаллетті найкраще виглядала на полі "Сан-Сіро". Гості поступилися італійцям і за грою, і за результатом. Однак у другому таймі "скуадра адзурра" трохи втомилася та відійшла до своїх воріт, щоб зберегти переможний рахунок. Українці заграли більш активно та могли забити другий м'яч.

Олександр Зінченко
Зінченко на тлі тріумфуючий італійців. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Індивідуальний клас італійців

Олександр Зінченко нагадав, що збірна Італії представлена гравцями з європейських грандів, які люблять і чудово вміють грати у футбол. Вони комбінують з м'ячем на високій швидкості та мають високу культуру пасу.

"Ця гра буде для нас дуже хорошим досвідом, проаналізуємо тренер, вкаже на наші помилки й побачимо, що буде в другому матчі. Але до другого матчу ми ще маємо дуже важливі ігри, в яких потрібно брати свої очки", — розповів Олександр Зінченко.

Український футболіст зазначив, що у таких поєдинках багато що вирішує індивідуальний клас гравців. Він виявився вищим у збірної Італії. Команді Сергія Реброва не вдалося нав'язати супернику свою волю. Гості дозволили збірній Італії створити надто багато моментів біля воріт Георгія Бущана.

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