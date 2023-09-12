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Погба завершує кар'єру: у "Ювентусі" назвали причину

12 вересня 2023 09:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Погба завершує кар'єру: у "Ювентусі" назвали причину
Поль Погба у матчі за "Ювентус". Фото: REUTERS/Massimo Pinca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу 2018 року у складі збірної Франції Поль Погба близький до того, щоб "повісити бутси на цвях". Півзахисника "Ювентуса" спіймали на допінгу.

Погба не зможе виходити на поле щонайменше кілька років, повідомляє Tutto Mercato.

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Останнім часом колишнього лідера збірної Франції Поля Погба переслідують неприємності. Він конфліктує і позивається до рідного брата, страждає від хронічних травм, а тепер може ще й завершити кар'єру. Нещодавно 30-річний Погба здав допінг-тест, який засвідчив наявність заборонених речовин у крові футболіста.

Яке покарання загрожує Погба

Після поєдинку першого туру Серії А проти "Удінезе" (3:0) Поль Погба був одним із гравців "Ювентуса", яких попросили здати проби на допінг. Це стандартна процедура, яка проводиться після кожного матчу.

Поль Погба
Поль Погба в залі суду. Фото: Reuters/Kenneth Ferris

У тій зустрічі Погба просидів усю гру на лаві запасних, але жереб вибрав саме його для допінг-тесту. Проба на тестостерон, яку взяли у Поля, виявилася позитивною. Гравець має 90 днів для того, щоб оскаржити цей результат. Після цього набуде чинності покарання, яке у разі Погба буде дуже серйозним.

Мінімальний термін дискваліфікації становить два роки. Якщо буде доведено, що Погба навмисно вживав заборонені речовини, його усунуть від футболу на чотири роки. Фактично це означатиме завершення кар'єри для Поля. "Ювентус" залишає за собою право оцінити подальші процедурні кроки.

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