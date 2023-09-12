Мудрик або Стерлінг підуть із "Челсі": коли це станеться

Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик та футболіст національної команди Англії Рахім Стерлінг претендують на ту саму позицію у "Челсі". Один із цих гравців залишить лондонський клуб.

"Сині" розраховують на українця, але не готові надати йому стабільну ігрову практику, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" у січні цього року, але поки не зумів виправдати очікування керівництва та вболівальників клубу. Футболіст поступово адаптується в англійській Прем'єр-лізі, а його клуб намагається виправити помилки, яких було допущено минулого сезону. "Синім" необхідно набирати очки в кожному матчі, команда не має права на помилку.

Куди може піти Мудрик

Починаючи з січня 2024 року, "Челсі" почне оптимізувати свій склад. Деякі футболісти покинуть клуб. Інші будуть віддані в оренду. Серед них може бути Михайло Мудрик. Лондонський клуб не має наміру продавати українця, але конкуренція на його позиції висока. Якщо молодий вінгер не покращить показники своєї гри, другу половину сезону він може провести в іншому клубі Прем'єр-ліги.

Михайло Мудрик зазнав травми. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Однак не виключено, що замість Михайла Мудрика з "Челсі" піде Рахім Стерлінг. Якщо українець переконає Маурісіо Почеттіно, що має стабільне місце у стартовому складі, його 28-річного конкурента буде продано. Контракт Стерлінга із "Челсі" діє до літа 2028 року. Ним цікавляться команди з Англії, Іспанії, Німеччини та Саудівської Аравії.

Нагадаємо, Лунін знайшов інший клуб: трансфер відбудеться у січні.

Бущан мав улітку піти з "Динамо": чому воротар залишився.

Беллінгем захотів стати українцем: відео курйозу.

Італія — Україна: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024.

Англійські ЗМІ назвали українського гравця, трансфер якого принесе багато грошей.