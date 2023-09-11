Беллінгем захотів стати українцем: відео курйозу
У п'ятому турі відбору не Євро-2024 збірні України та Англії зіграли у Польщі внічию з рахунком 1:1. Після поєдинку відбувся курйоз, пов'язаний з одним із лідерів "трьох левів".
Півзахисник мадридського "Реалу" Джуд Беллінгем спровокував кумедну ситуацію, повідомляє портал Новини.LIVE.
Джуд Беллінгем не зумів забити в матчі проти збірної України гол або зробити результативну передачу. Проте після гри відбору не Євро-2024 він відзначився тим, що ледве не поїхав до табору збірної України.
Що зробив Беллінгем
Півзахисник мадридського "Реала" після поєдинку заблукав у нетрях польського стадіону. Коли Джуд Беллінгем зумів вийти на підземний паркінг, він побачив перед собою автобус. Не замислюючись, англійський футболіст зайшов у транспортний засіб. Лише після цього він побачив, що опинився в автобусі збірної України. Футболісти вітали появу зірки світового футболу оплесками.
Розгублений Беллінгем вийшов з автобуса під веселий сміх уболівальників, які спостерігали за ситуацією. Працівники стадіону підказали Джуду, як йому знайти свою команду, і футболіст пішов у розташування збірної Англії.
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