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Беллінгем захотів стати українцем: відео курйозу

11 вересня 2023 13:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Беллінгем захотів стати українцем: відео курйозу
Джуд Беллінгем на тренуванні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У п'ятому турі відбору не Євро-2024 збірні України та Англії зіграли у Польщі внічию з рахунком 1:1. Після поєдинку відбувся курйоз, пов'язаний з одним із лідерів "трьох левів".

Півзахисник мадридського "Реалу" Джуд Беллінгем спровокував кумедну ситуацію, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Джуд Беллінгем не зумів забити в матчі проти збірної України гол або зробити результативну передачу. Проте після гри відбору не Євро-2024 він відзначився тим, що ледве не поїхав до табору збірної України.

Що зробив Беллінгем

Півзахисник мадридського "Реала" після поєдинку заблукав у нетрях польського стадіону. Коли Джуд Беллінгем зумів вийти на підземний паркінг, він побачив перед собою автобус. Не замислюючись, англійський футболіст зайшов у транспортний засіб. Лише після цього він побачив, що опинився в автобусі збірної України. Футболісти вітали появу зірки світового футболу оплесками.

Джуд Беллінгем
Джуд Беллінгем у матчі проти збірної України. Фото: Reuters/Matthew Childs

Розгублений Беллінгем вийшов з автобуса під веселий сміх уболівальників, які спостерігали за ситуацією. Працівники стадіону підказали Джуду, як йому знайти свою команду, і футболіст пішов у розташування збірної Англії.

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