Україна вирвала нічию у матчі з Англією

Збірна України з футболу. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

У Вроцлаві в рамках кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна України приймала Англію. Для нашої команди це був четвертий матч у групі С.

Матч завершився із рахунком 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що перша гра завершилася перемогою Англії з рахунком 2:0. В тій грі на "Вемблі" збірну України очолював Руслан Ротань, який тимчасово виконував обов'язки.

Збірна України. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Огляд матчу

Україна — Англія — 1:1

Голи: Зінченко, 26 — Вокер, 42

Тільки після перших десяти хвилин матчу збірна України перейшла половину поля, намагаючись влаштувати позиційну атаку, але вона завершилася втратою від Зінченка. Ще за десять хвилин наша команда вперше увійшла до штрафного майданчика суперника.

На 26-й хвилині Україна скористалася тим, що суперник трохи зменшив оберти й вдалося провести гольову атаку. Степаненко розпочав її з центру поля та перевів на правий фланг. Циганков протягнув м'яч і віддав пас у штрафний майданчик на Коноплю, який своєю чергою прострілив у центр майданчика, де першим був Зінченко — 1:0.

Зінченко забив гол. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Після забитого м'яча збірна України глибше сіла в оборону й Англії вдалося зрівняти рахунок. На 42-й хвилині Кейн з глибини поля віддав передачу на Вокера, який втік від Миколенка та реалізував вихід віч-на-віч.

У перерві Ребров поміняв Матвієнка на Кривцова, який зараз має кращий тонус і краще за Миколу суто в захисних якостях.

У другому таймі англійці знову контролювали м'яч і намагалися атакувати, але, на відміну від старту гри, українці активніше переходили половину поля в контратаці.

Циганков зіграв хороший матч із Англією. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

На 59-й хвилині Сака зважився пробити з-за меж штрафного майданчика і цілився під поперечину. Бущан у стрибку зачепив м'яч і той полетів у перекладину. Небезпечніших моментів у цьому матчі ще не було.

Після 65-ї хвилини команди затихли і розпочався період замін. Решфорд і Фоден, що вийшли на посилення, загрузли в рутині, і сама гра перестала бути динамічною.

На 86-й хвилині на правому фланзі біля свого штрафного майданчика Конопля сфолив на Решфорді й англійці здобули шанс. Однак Бущан двічі розрядив атмосферу — спочатку після подачі з флангу, а потім завадив з метра пробити Магуайєру. Георгій ще й жовту захиснику заробив.

Наприкінці матчу Україна втратила правий фланг після того, як Мудрик отримав травму і попросив заміну. Вінгера поміняли на дебютанта Назарину.

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