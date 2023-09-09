Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина вырвала ничью в матче с Англией arrow

Украина вырвала ничью в матче с Англией

9 сентября 2023 20:51
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украина вырвала ничью в матче с Англией
Сборная Украины по футболу. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во Вроцлаве в рамках квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины принимала Англию. Для нашей команды это был четвертый матч в группе С.

Матч завершился со счетом 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что первая игра завершилась победой Англии со счетом 2:0. Тогда на "Уэмбли" сборную Украины возглавлял временно исполняющий обязанности Руслан Ротань.

Сборная Украины по футболу
Сборная Украины. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Обзор матча

Украина — Англия — 1:1

Голы: Зинченко, 26 — Уокер, 42

Только после первых десяти минут матча сборная Украины перешла половину поля, пытаясь устроить позиционную атаку, но она завершилась потерей от Зинченко. Еще через десять минут наша команда впервые вошла в штрафную площадку соперника.

На 26-й минуте Украина воспользовалась тем, что соперник немного сбавил обороты и удалось провести голевую атаку. Степаненко начал ее с центра поля и перевел на правый фланг. Цыганков протащил мяч и отдал пас в штрафную на Коноплю, который в свою очередь прострелил в центр площадки, где первым был Зинченко — 1:0.

Александр Зинченко
Зинченко забил гол. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

После забитого мяча сборная Украины глубже села в оборону и Англии удалось сравнять счет. На 42-й минуте Кейн из глубины поля отдал передачу на убежавшего от Миколенко Уокера, который реализовал выход один на один.

В перерыве Ребров поменял Матвиенко на Кривцова, имеющего сейчас лучший тонус и он лучше Николая в защитных качествах.

Во втором тайме англичане снова контролировали мяч и пытались атаковать, но в отличие от старта игры украинцы активнее переходили половину поля в контратаке.

Украина — Англия
Цыганков сыграл хороший матч с Англией. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

На 59-й минуте Сака решился пробить из-за пределов штрафной площадки и целился под перекладину. Бущан в прыжке зацепил мяч и тот полетел в перекладину. Опаснее моментов в этом матче еще не было.

После 65-й минуте команды затихли и начался период замен. Вышедшие на усиление Рэшфорд и Фоден погрязли в рутине, и сама игра перестала быть динамичной.

На 86-й минуте на правом фланге возле своей штрафной Конопля сфолил на Рэшфорде и англичане получили шанс. Однако Бущан дважды разрядил обстановку — сначала после подачи с фланга, а затем помешал с метра пробить Магуайеру. Георгий еще и желтую защитнику заработал.

В концовке матча Украина лишилась правого фланга после того, как Мудрик получил травму и попросил замену. Вингера поменяли на дебютанта Назарину.

Напомним, Армения с Петраковым совершила подвиг в Турции.

"Динамо" продаст еще одного футболиста : о ком идет речь.

Фьюри объяснил, почему не хочет сразиться с Усиком.

Судаков заинтересовал известный клуб: отпустит ли "Шахтер" игрока.

Украина – Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз