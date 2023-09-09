Украина вырвала ничью в матче с Англией

Сборная Украины по футболу. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Во Вроцлаве в рамках квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины принимала Англию. Для нашей команды это был четвертый матч в группе С.

Матч завершился со счетом 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что первая игра завершилась победой Англии со счетом 2:0. Тогда на "Уэмбли" сборную Украины возглавлял временно исполняющий обязанности Руслан Ротань.

Сборная Украины. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Обзор матча

Украина — Англия — 1:1

Голы: Зинченко, 26 — Уокер, 42

Только после первых десяти минут матча сборная Украины перешла половину поля, пытаясь устроить позиционную атаку, но она завершилась потерей от Зинченко. Еще через десять минут наша команда впервые вошла в штрафную площадку соперника.

На 26-й минуте Украина воспользовалась тем, что соперник немного сбавил обороты и удалось провести голевую атаку. Степаненко начал ее с центра поля и перевел на правый фланг. Цыганков протащил мяч и отдал пас в штрафную на Коноплю, который в свою очередь прострелил в центр площадки, где первым был Зинченко — 1:0.

Зинченко забил гол. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

После забитого мяча сборная Украины глубже села в оборону и Англии удалось сравнять счет. На 42-й минуте Кейн из глубины поля отдал передачу на убежавшего от Миколенко Уокера, который реализовал выход один на один.

В перерыве Ребров поменял Матвиенко на Кривцова, имеющего сейчас лучший тонус и он лучше Николая в защитных качествах.

Во втором тайме англичане снова контролировали мяч и пытались атаковать, но в отличие от старта игры украинцы активнее переходили половину поля в контратаке.

Цыганков сыграл хороший матч с Англией. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

На 59-й минуте Сака решился пробить из-за пределов штрафной площадки и целился под перекладину. Бущан в прыжке зацепил мяч и тот полетел в перекладину. Опаснее моментов в этом матче еще не было.

После 65-й минуте команды затихли и начался период замен. Вышедшие на усиление Рэшфорд и Фоден погрязли в рутине, и сама игра перестала быть динамичной.

На 86-й минуте на правом фланге возле своей штрафной Конопля сфолил на Рэшфорде и англичане получили шанс. Однако Бущан дважды разрядил обстановку — сначала после подачи с фланга, а затем помешал с метра пробить Магуайеру. Георгий еще и желтую защитнику заработал.

В концовке матча Украина лишилась правого фланга после того, как Мудрик получил травму и попросил замену. Вингера поменяли на дебютанта Назарину.

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