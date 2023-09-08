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Судаков заинтересовал известный клуб: отпустит ли "Шахтер" игрока

8 сентября 2023 08:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков заинтересовал известный клуб: отпустит ли "Шахтер" игрока
Георгий Судаков на тренировке. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков может сменить клуб в ближайшее время. "Горняки" получат предложение о продаже еще одного своего воспитанника. 

Судаков привлек внимание скаутов из нескольких зарубежных команд, сообщает Fanatik

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После трансфера Михаила Мудрика в лондонский "Челси" одним из лидеров донецкого "Шахтера" стал Георгий Судаков. Молодой футболист полезно отыграл второй круг в Премьер-лиге Украины в прошлом сезоне, помог команде стать чемпионом и привлек внимание зарубежных клубов.

Куда может уйти Георгий Судаков 

Летом 21-летним полузащитником интересовались представители чемпионатов Англии и Италии, но до конкретного предложения дело так ни разу и не дошло. Однако сейчас переход игрока может состояться. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков с женой. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Судакова хочет подписать "Галатасарай". Трансферное окно в Турции закроется только 15 сентября, так что у стамбульцев есть время, чтобы оформить сделку. Однако маловероятно, что им удастся в кратчайшие сроки оформить эту сделку, ведь "Шахтер" не отпустит футболиста за бесценок. 

Не исключено, что "Галатасарай" вернется к вопросу о приглашении Судакова зимой. Однако к тому моменту трансферная стоимость футболиста может вырасти. 

Напомним, "Динамо" продаст еще одного футболиста: о ком идет речь. 

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