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Судаков зацікавив відомий клуб: чи відпустить "Шахтар" гравця

8 вересня 2023 08:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков зацікавив відомий клуб: чи відпустить "Шахтар" гравця
Георгій Судаков під час тренування. Фото: пресслужба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков може змінити клуб найближчим часом. "Гірники" отримають пропозицію щодо продажу ще одного свого вихованця.

Судаков привернув увагу скаутів із кількох закордонних команд, повідомляє Fanatik.

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Після трансферу Михайла Мудрика до лондонського "Челсі" одним із лідерів донецького "Шахтаря" став Георгій Судаков. Молодий футболіст корисно відіграв друге коло у Прем'єр-лізі України минулого сезону, допоміг команді стати чемпіоном та привернув увагу закордонних клубів.

Куди може піти Георгій Судаков

Влітку 21-річним півзахисником цікавилися представники чемпіонатів Англії та Італії, але до конкретної пропозиції справа так жодного разу не дійшла. Проте зараз перехід гравця може відбутися.

Георгій Судаков
Георгій Судаков із дружиною. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Судакова хоче підписати "Галатасарай" Трансферне вікно в Туреччині закриється лише 15 вересня, тож стамбульці мають час, щоб оформити угоду. Однак малоймовірно, що їм вдасться в найкоротший термін оформити цю угоду, адже "Шахтар" не відпустить футболіста за безцінь.

Не виключено, що "Галатасарай" повернеться до питання запрошення Судакова взимку. Проте на той момент трансферна вартість футболіста може зрости.

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