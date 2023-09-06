Луческу звільнять із "Динамо": хто замінить румунського тренера

Мірча Луческу на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу найближчим часом може залишити український клуб. Керівництво "біло-синіх" не влаштовують результати команди під керівництвом румунського фахівця.

"Динамо" замість Луческу може очолити іноземний тренер, повідомляє Gazeta Sporturilor.

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Вперше за довгий час київська команда вибула з єврокубків ще до осені. "Динамо" двічі програло "Бешикташу" (0:1, 2:3) у кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій. Тепер "біло-сині" можуть зосередитись на вирішенні завдань у внутрішніх турнірах.

Мірча Луческу під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Звільнення Луческу

Була інформація про те, що головного тренера "Динамо" відправлять у відставку, якщо команда не проб'ється до групової стадії єврокубків. Проте пізніше стало відомо, що Мірча Луческу продовжить керувати грою киян до кінця терміну контракту з клубом. При цьому було згадано "розмите" формулювання про те, що його звільнять, якщо результати команди у чемпіонаті України будуть поганими.

Насправді керівництво "Динамо" шукає нового наставника за кордоном. Для цього потрібен час, оскільки клуб не має можливостей для того, щоб запросити спеціаліста зі світовим ім'ям. І не кожен тренер зараз захоче їхати в Україну.

Стало відомо, що "Динамо" обирає тренера серед іспанських наставників. У разі, якщо переговори не увінчаються успіхом, до клубу запросять Романа Григорчука чи довірять команду Олександру Шовковському.

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