Луческу звільнять із "Динамо": хто замінить румунського тренера
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу найближчим часом може залишити український клуб. Керівництво "біло-синіх" не влаштовують результати команди під керівництвом румунського фахівця.
"Динамо" замість Луческу може очолити іноземний тренер, повідомляє Gazeta Sporturilor.
Вперше за довгий час київська команда вибула з єврокубків ще до осені. "Динамо" двічі програло "Бешикташу" (0:1, 2:3) у кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій. Тепер "біло-сині" можуть зосередитись на вирішенні завдань у внутрішніх турнірах.
Звільнення Луческу
Була інформація про те, що головного тренера "Динамо" відправлять у відставку, якщо команда не проб'ється до групової стадії єврокубків. Проте пізніше стало відомо, що Мірча Луческу продовжить керувати грою киян до кінця терміну контракту з клубом. При цьому було згадано "розмите" формулювання про те, що його звільнять, якщо результати команди у чемпіонаті України будуть поганими.
Насправді керівництво "Динамо" шукає нового наставника за кордоном. Для цього потрібен час, оскільки клуб не має можливостей для того, щоб запросити спеціаліста зі світовим ім'ям. І не кожен тренер зараз захоче їхати в Україну.
Стало відомо, що "Динамо" обирає тренера серед іспанських наставників. У разі, якщо переговори не увінчаються успіхом, до клубу запросять Романа Григорчука чи довірять команду Олександру Шовковському.
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