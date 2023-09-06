Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Луческу звільнять із "Динамо": хто замінить румунського тренера arrow

Луческу звільнять із "Динамо": хто замінить румунського тренера

6 вересня 2023 07:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луческу звільнять із "Динамо": хто замінить румунського тренера
Мірча Луческу на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу найближчим часом може залишити український клуб. Керівництво "біло-синіх" не влаштовують результати команди під керівництвом румунського фахівця.

"Динамо" замість Луческу може очолити іноземний тренер, повідомляє Gazeta Sporturilor.

Читайте також:

Вперше за довгий час київська команда вибула з єврокубків ще до осені. "Динамо" двічі програло "Бешикташу" (0:1, 2:3) у кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій. Тепер "біло-сині" можуть зосередитись на вирішенні завдань у внутрішніх турнірах.

Мірча Луческу
Мірча Луческу під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Звільнення Луческу

Була інформація про те, що головного тренера "Динамо" відправлять у відставку, якщо команда не проб'ється до групової стадії єврокубків. Проте пізніше стало відомо, що Мірча Луческу продовжить керувати грою киян до кінця терміну контракту з клубом. При цьому було згадано "розмите" формулювання про те, що його звільнять, якщо результати команди у чемпіонаті України будуть поганими.

Насправді керівництво "Динамо" шукає нового наставника за кордоном. Для цього потрібен час, оскільки клуб не має можливостей для того, щоб запросити спеціаліста зі світовим ім'ям. І не кожен тренер зараз захоче їхати в Україну.

Стало відомо, що "Динамо" обирає тренера серед іспанських наставників. У разі, якщо переговори не увінчаються успіхом, до клубу запросять Романа Григорчука чи довірять команду Олександру Шовковському.

Нагадаємо, Довбик може переїхати до Англії: українцем цікавиться відомий клуб. 

У "Манчестер Сіті" відреагували на можливий відхід Гвардіоли. 

Кривцов розповів, як Мессі підтримує Україну. 

Віктор Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець. 

Салах змінить клуб: "Ліверпуль" отримав нову пропозицію. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз