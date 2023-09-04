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Кривцов розповів, як Мессі підтримує Україну

4 вересня 2023 16:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кривцов розповів, як Мессі підтримує Україну
Мессі та Кривцов перед матчем. Фото: Reuters
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній захисник донецького "Шахтаря" Сергій Кривцов розповів про своїх зіркових одноклубників. Українець виступає за американський клуб "Інтер Маямі".

Кривцов не знав, що гратиме в одній команді з Мессі, повідомляє "УПЛ ТБ".

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Сергій Кривцов перейшов до "Інтеру" з Маямі наприкінці січня 2023 року. У своєму дебютному поєдинку він забив за американську команду свій перший гол у ворота "Монреалю". Тоді Кривцов ще не знав, з якими футболістами йому доведеться виходити на поле.

Враження від спілкування з Мессі

Під час трансферу Сергія Кривцова були чутки про те, що влітку до "Інтера Маямі" може приєднатися Серхіо Бускетс. Сам Ліонель Мессі на той час хотів повернутися до "Барселони". Однак у результаті за "Інтер" тепер виступають не лише Мессі та Бускетс, а ще й Жорді Альба.

Сергій Кривцов
Сергій Кривцов у боротьбі за м'яч. Фото: Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Український футболіст розповів про проблеми комунікації у команді. З усіх колишніх гравців "Барселони" Кривцов може спілкуватися лише з Бускетсом, оскільки Мессі та Альба не знають англійської мови, але вже вчать її.

Також Сергій Кривцов розповів, що Мессі, Альба та Бускетс знають про події, які відбуваються в Україні. Вони підтримують країну, яка виборює власну територіальну цілісність.

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