Кривцов розповів, як Мессі підтримує Україну

Мессі та Кривцов перед матчем. Фото: Reuters

Колишній захисник донецького "Шахтаря" Сергій Кривцов розповів про своїх зіркових одноклубників. Українець виступає за американський клуб "Інтер Маямі".

Кривцов не знав, що гратиме в одній команді з Мессі, повідомляє "УПЛ ТБ".

Читайте також:

Сергій Кривцов перейшов до "Інтеру" з Маямі наприкінці січня 2023 року. У своєму дебютному поєдинку він забив за американську команду свій перший гол у ворота "Монреалю". Тоді Кривцов ще не знав, з якими футболістами йому доведеться виходити на поле.

Враження від спілкування з Мессі

Під час трансферу Сергія Кривцова були чутки про те, що влітку до "Інтера Маямі" може приєднатися Серхіо Бускетс. Сам Ліонель Мессі на той час хотів повернутися до "Барселони". Однак у результаті за "Інтер" тепер виступають не лише Мессі та Бускетс, а ще й Жорді Альба.

Сергій Кривцов у боротьбі за м'яч. Фото: Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Український футболіст розповів про проблеми комунікації у команді. З усіх колишніх гравців "Барселони" Кривцов може спілкуватися лише з Бускетсом, оскільки Мессі та Альба не знають англійської мови, але вже вчать її.

Також Сергій Кривцов розповів, що Мессі, Альба та Бускетс знають про події, які відбуваються в Україні. Вони підтримують країну, яка виборює власну територіальну цілісність.

Нагадаємо, Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець.

Футболіст "Динамо" не може виїхати з України, щоб перейти до нового клубу.

Серхіо Рамос заробить у "Севільї" великі гроші: стала відома сума.

Донецький "Шахтар" підписав колишнього основного гравця київського "Динамо".

У "Дніпрі-1" підтвердили переїзд до нового міста: усі гравці "нервуються".