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Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину

4 сентября 2023 16:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину
Месси и Кривцов перед матчем. Фото: Reuters
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о своих звездных одноклубниках. Украинец выступает за американский клуб "Интер Майами". 

Кривцов не знал, что будет играть в одной команде с Месси, сообщает "УПЛ ТБ". 

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Сергей Кривцов перешел в "Интер" из Майами в конце января 2023 года. В своем дебютном поединке он забил за американскую команду свой первый гол в ворота "Монреаля". В то время Кривцов еще не знал, с какими футболистами ему придется выходить на поле. 

Впечатления от общения с Месси 

Во время трансфера Сергея Кривцова были слухи о том, что летом к "Интеру Майами" может присоединиться Серхио Бускетс. Сам Лионель Месси в то время хотел вернуться в "Барселону". Однако в итоге за "Интер" теперь выступают не только Месси и Бускетс, но еще и Жорди Альба. 

Сергей Кривцов
Сергей Кривцов в борьбе за мяч. Фото: Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Украинский футболист рассказал о проблемах коммуникации в команде. Из всех бывший игроков "Барселоны" Кривцов может общаться только с Бускетсом, поскольку Месси и Альба не знают английский язык, но уже учат его. 

Также Сергей Кривцов рассказал, что Месси, Альба и Бускетс знают о событиях, которые происходит в Украине. Они поддерживают страну, которая борется за собственную территориальную целостность. 

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