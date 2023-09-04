Месси помог "Интеру Майами" одержать важную победу: видео голов

Лионель Месси дает интервью. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez

В рамках очередного тура восточной конференции американской лиги соккера (MLS) "Интер Майами" победил на выезде "Лос-Анджелес". Лионель Месси снова отметился результативными действиями.

Аргентинец записал на свой счет две результативные передачи, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Интер Майами" победил "Лос-Анджелес" со счетом 3:1. Голы в составе команды Херардо Мартино забивали Факундо Фариас, Жорди Альба и Леонардо Кампана.

Вклад Месси в победу "Интера"

Аргентинский лидер команды из Майами провел на поле весь поединок. Лионель Месси ассистировал в эпизодах со вторым и третьим голами "Интера".

Лионель Месси во время атаки. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez

Команда Херардо Мартино продолжает победную серию. Уже в следующем туре "Интер" сыграет с "Портленд Тимберс". Поединок запланирован на 10 сентября. Лионель Месси остается третьим в списке лучших бомбардиров американской команды.

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