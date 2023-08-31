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Роналду побил очередной невероятный мировой рекорд: может ли Месси поспорить

31 августа 2023 18:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Роналду побил очередной невероятный мировой рекорд: может ли Месси поспорить
Роналду обошел Пушкаша и Бикана. Фото: Twitter/brfootball
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Невероятная гонка между Криштиану Роналду и Лионелем Месси продолжается даже после отъезда легенд из Старого света. Накануне Роналду побил мировой рекорд по голам в национальных чемпионатах, сделав дубль в чемпионате Саудовской Аравии, а вот Месси догнать своего принципиального соперника будет трудно из-за особого нюанса.

Подробности противостояния рекордов мировых звезд в материале Новини.LIVE.

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"Ан-Наср" из Криштиану Роналду в рамках 4-го тура национального первенства Саудовской Аравии разбил "Аль-Шабаб" со счетом 4:0. Португалец забил два гола с пенальти и оформил ассист. Эти два мяча стали его 516-м и 517-м голами в национальных чемпионатах.

Таким образом, форвард вышел во главу угла в мировом рейтинге по показателю голов в национальных чемпионатах. Португалец обошел Йозефа Бикана и Ференца Пушкаша, у которых было по 515 голов.

До перехода в Ан-Наср Роналду играл и забивал в чемпионатах Португалии, Англии, Испании и Италии. За МЮ он провел 103 гола, за мадридский "Реал" 311, за "Ювентус" 81 мяч, за "Ан-Наср" уже 19.

Месси будет сложнее сделать это в США

Отметим, что у Лионеля Месси сейчас 496 голов, но MLS не считается национальным чемпионатом, ведь в нем выступают команды из США и Канады.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

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