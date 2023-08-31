Роналду побил очередной невероятный мировой рекорд: может ли Месси поспорить

Роналду обошел Пушкаша и Бикана. Фото: Twitter/brfootball

Невероятная гонка между Криштиану Роналду и Лионелем Месси продолжается даже после отъезда легенд из Старого света. Накануне Роналду побил мировой рекорд по голам в национальных чемпионатах, сделав дубль в чемпионате Саудовской Аравии, а вот Месси догнать своего принципиального соперника будет трудно из-за особого нюанса.

Подробности противостояния рекордов мировых звезд в материале Новини.LIVE.

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"Ан-Наср" из Криштиану Роналду в рамках 4-го тура национального первенства Саудовской Аравии разбил "Аль-Шабаб" со счетом 4:0. Португалец забил два гола с пенальти и оформил ассист. Эти два мяча стали его 516-м и 517-м голами в национальных чемпионатах.

Таким образом, форвард вышел во главу угла в мировом рейтинге по показателю голов в национальных чемпионатах. Португалец обошел Йозефа Бикана и Ференца Пушкаша, у которых было по 515 голов.

RONALDOOOOOOOOOO WITH A PUSKAS CONTENDER



GHAREEB IS A REAL ONE FOR THIS pic.twitter.com/brGcyfJce0 — 7 (@NoodleHairCR7) August 25, 2023

До перехода в Ан-Наср Роналду играл и забивал в чемпионатах Португалии, Англии, Испании и Италии. За МЮ он провел 103 гола, за мадридский "Реал" 311, за "Ювентус" 81 мяч, за "Ан-Наср" уже 19.

🏅 Предупреждение о том, что @iffhs_media , після його братику останній ніч, Cristiano Ronaldo, now scored the most goals ever in national top flight leagues!



🇵🇹 C Ronaldo: 5⃣1⃣7⃣⚽️🥇

🇦🇹 J Bican: 5⃣1⃣5⃣⚽️

🇭🇺 F Puskas: 5⃣1⃣5⃣⚽️

🇦🇷 L Messi: 4⃣9⃣7⃣⚽️



Here's how his league goals… pic.twitter.com/GvK7Wl5p33 — MessivsRonaldo.app (@mvsrapp) August 30, 2023

Месси будет сложнее сделать это в США

Отметим, что у Лионеля Месси сейчас 496 голов, но MLS не считается национальным чемпионатом, ведь в нем выступают команды из США и Канады.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

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