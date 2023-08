Роналду побил очередной невероятный мировой рекорд: может ли Месси поспорить

🏅 Предупреждение о том, что @iffhs_media , після його братику останній ніч, Cristiano Ronaldo, now scored the most goals ever in national top flight leagues!



🇵🇹 C Ronaldo: 5⃣1⃣7⃣⚽️🥇

🇦🇹 J Bican: 5⃣1⃣5⃣⚽️

🇭🇺 F Puskas: 5⃣1⃣5⃣⚽️

🇦🇷 L Messi: 4⃣9⃣7⃣⚽️



Here's how his league goals… pic.twitter.com/GvK7Wl5p33