Бій Усик — Хргович: де і коли відбудеться поєдинок

Усик після перемоги над Дюбуа. Фото: instagram.com/usykaa/

Боксер Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа і зберіг титули чемпіона світу у надважкій вазі. Але невдовзі на українця чекає поєдинок із ще одним складним суперником.

До кінця року може відбутися бій чемпіона з Філіпом Хрговичем, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Boxing Social.

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Міжнародна боксерська федерація (IBF) розпочала підготовку до поєдинку за чемпіонський пояс між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Філіпом Хрговичем (16-0, 13 КО). До кінця цього року 36-річний українець та 31-річний хорват можуть зустрітися на рингу.

Переговори про бій Усика та Хрговича

Промоутер хорватського чемпіона підтвердив, що представники Філіпа вже отримали сигнал від IBF про початок переговорів щодо контракту на бій. Команда Усика теж ознайомилася із цим розпорядженням.

Філіп Хргович виходить на ринг. Фото: instagram.com/filip_hrgovic/

У Хрговича зазначили, що хорват чекає на можливість протистояти українцеві з 2021 року. І якщо раніше поєдинок з різних причин відкладався, то тепер Філіп не хоче чекати й має намір досягти зустрічі з чемпіоном.

Існує ймовірність, що бій Усика з Хрговичем відбудеться у грудні 2023 року. Місцем проведення поєдинку стане або Польща, або Саудівська Аравія.

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