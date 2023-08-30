Бой Усик — Хргович: где и когда состоится поединок

Усик после победы над Дюбуа. Фото: instagram.com/usykaa/

Боксер Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и сохранил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе. Но скоро украинца ждет поединок с еще одним сложным соперником.

До конца года может состояться бой чемпиона с Филипом Хрговичем, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxing Social.

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Международная боксерская федерация (IBF) начала подготовку к поединку за чемпионский пояс между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Филипом Хрговичем (16-0, 13 КО). До конца этого года 36-летний украинец и 31-летний хорват могут встретиться на ринге.

Переговоры о бое Усика и Хрговича

Промоутер хорватского чемпиона подтвердил, что представители Филипа уже получили сигнал от IBF о начале переговоров по контракту на бой. Команда Усика тоже ознакомилась с этим распоряжением.

Филип Хргович выходит на ринг. Фото: instagram.com/filip_hrgovic/

У Хрговича отметили, что хорват ждет возможность противостоять украинцу с 2021 года. И если раньше поединок по разным причинам откладывался, то теперь Филип не хочет ждать и намерен добиться встречи с чемпионом.

Существует вероятность, что бой Усика с Хрговичем состоится в декабре 2023 года. Местом проведения поединка станет либо Польша, либо Саудовская Аравия.

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