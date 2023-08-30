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Бой Усик — Хргович: где и когда состоится поединок

30 августа 2023 12:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бой Усик — Хргович: где и когда состоится поединок
Усик после победы над Дюбуа. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Боксер Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и сохранил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе. Но скоро украинца ждет поединок с еще одним сложным соперником. 

До конца года может состояться бой чемпиона с Филипом Хрговичем, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxing Social

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Международная боксерская федерация (IBF) начала подготовку к поединку за чемпионский пояс между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Филипом Хрговичем (16-0, 13 КО). До конца этого года 36-летний украинец и 31-летний хорват могут встретиться на ринге. 

Переговоры о бое Усика и Хрговича 

Промоутер хорватского чемпиона подтвердил, что представители Филипа уже получили сигнал от IBF о начале переговоров по контракту на бой. Команда Усика тоже ознакомилась с этим распоряжением. 

Филип Хргович
Филип Хргович выходит на ринг. Фото: instagram.com/filip_hrgovic/

У Хрговича отметили, что хорват ждет возможность противостоять украинцу с 2021 года. И если раньше поединок по разным причинам откладывался, то теперь Филип не хочет ждать и намерен добиться встречи с чемпионом. 

Существует вероятность, что бой Усика с Хрговичем состоится в декабре 2023 года. Местом проведения поединка станет либо Польша, либо Саудовская Аравия. 

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