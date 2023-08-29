Усик мог потерять все: WBA выпустила официальное заялвение

Александр Усик после боя. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Украинский спортсмен Александр Усик узнал о позиции Всемирной боксерской ассоциации (WBA) по итогам боя с британцем Даниэлем Дюбуа. Было принято окончательное решение о поединке, во время которого произошел скандальный эпизод.

Усик сохранил свои чемпионский пояса и официально добился 21 победы в своей профессиональной карьере, заявили в WBA.

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Представители Даниэля Дюбуа направили во Всемирную боксерскую организацию запрос о просьбе пересмотреть исход противостояния британца с Александром Усиком. Молодой спортсмен отрицает обвинение в том, что ударил оппонента ниже пояса.

Что ответили в WBA о бое Усика с Дюбуа?

Всемирная боксерская организация подтвердила решение судьи в ринге и оставила без изменений решение о победе Александра Усика над соперником. В WBA считают, что Даниэль Дюбуа действительно нанес запрещенный удар, который привел к временной остановке поединка. Судья принял верное решение предоставить украинцу возможность восстановить дыхание.

Усик наносит сокрушительный удар. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

После этого Усик изменил тактику боя и обрушил на Дюбуа настоящий град ударов. Это привело к двум подряд нокдаунам у британца. Рефери остановил поединок после второго из них, а судьи боя присудили победу Александру Усику.

Таким образом украинец официально считается победителем тяжелого боя с молодым британцем. Существовала вероятность, согласно которой Усика могли лишить поясов или обязать снова выйти на ринг с Дюбуа, но теперь это противостояние уже стало историей.

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