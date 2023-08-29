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Усик мог потерять все: WBA выпустила официальное заялвение

29 августа 2023 13:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик мог потерять все: WBA выпустила официальное заялвение
Александр Усик после боя. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский спортсмен Александр Усик узнал о позиции Всемирной боксерской ассоциации (WBA) по итогам боя с британцем Даниэлем Дюбуа. Было принято окончательное решение о поединке, во время которого произошел скандальный эпизод. 

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Представители Даниэля Дюбуа направили во Всемирную боксерскую организацию запрос о просьбе пересмотреть исход противостояния британца с Александром Усиком. Молодой спортсмен отрицает обвинение в том, что ударил оппонента ниже пояса. 

Что ответили в WBA о бое Усика с Дюбуа? 

Всемирная боксерская организация подтвердила решение судьи в ринге и оставила без изменений решение о победе Александра Усика над соперником. В WBA считают, что Даниэль Дюбуа действительно нанес запрещенный удар, который привел к временной остановке поединка. Судья принял верное решение предоставить украинцу возможность восстановить дыхание. 

Усик и Дюбуа
Усик наносит сокрушительный удар. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

После этого Усик изменил тактику боя и обрушил на Дюбуа настоящий град ударов. Это привело к двум подряд нокдаунам у британца. Рефери остановил поединок после второго из них, а судьи боя присудили победу Александру Усику. 

Таким образом украинец официально считается победителем тяжелого боя с молодым британцем. Существовала вероятность, согласно которой Усика могли лишить поясов или обязать снова выйти на ринг с Дюбуа, но теперь это противостояние уже стало историей. 

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