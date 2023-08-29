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Усик міг втратити все: WBA випустила офіційну заяву

29 серпня 2023 13:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик міг втратити все: WBA випустила офіційну заяву
Олександр Усик після бою. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український спортсмен Олександр Усик дізнався про позицію Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) за підсумками бою з британцем Даніелем Дюбуа. Було ухвалено остаточне рішення про поєдинок, під час якого стався скандальний епізод.

Усік зберіг свої чемпіонські пояси й офіційно здобув 21 перемогу у своїй професійній кар'єрі, заявили у WBA.

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Представники Даніеля Дюбуа направили до Всесвітньої боксерської організації запит про прохання переглянути результат протистояння британця з Олександром Усиком. Молодий спортсмен заперечує звинувачення в тому, що вдарив опонента нижче за пояс.

Що відповіли у WBA про бій Усика з Дюбуа?

Всесвітня боксерська організація підтвердила рішення судді у рингу та залишила без змін рішення про перемогу Олександра Усика над суперником. У WBA вважають, що Даніель Дюбуа справді завдав забороненого удару, який призвів до тимчасової зупинки поєдинку. Суддя ухвалив правильне рішення надати українцеві можливість відновити подих.

Вусік і Дюбуа
Усик завдає нищівного удару. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Після цього Усік змінив тактику бою та обрушив на Дюбуа справжній град ударів. Це призвело до двох поспіль нокдаунів у британця. Рефері зупинив поєдинок після другого з них, а судді бою присудили перемогу Олександру Усику.

Таким чином, українець офіційно вважається переможцем важкого бою з молодим британцем. Існувала ймовірність, згідно з якою Усика могли позбавити поясів або зобов'язати знову вийти на ринг із Дюбуа, але тепер це протистояння вже стало історією.

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