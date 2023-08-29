Усик міг втратити все: WBA випустила офіційну заяву
Український спортсмен Олександр Усик дізнався про позицію Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) за підсумками бою з британцем Даніелем Дюбуа. Було ухвалено остаточне рішення про поєдинок, під час якого стався скандальний епізод.
Усік зберіг свої чемпіонські пояси й офіційно здобув 21 перемогу у своїй професійній кар'єрі, заявили у WBA.
Представники Даніеля Дюбуа направили до Всесвітньої боксерської організації запит про прохання переглянути результат протистояння британця з Олександром Усиком. Молодий спортсмен заперечує звинувачення в тому, що вдарив опонента нижче за пояс.
Що відповіли у WBA про бій Усика з Дюбуа?
Всесвітня боксерська організація підтвердила рішення судді у рингу та залишила без змін рішення про перемогу Олександра Усика над суперником. У WBA вважають, що Даніель Дюбуа справді завдав забороненого удару, який призвів до тимчасової зупинки поєдинку. Суддя ухвалив правильне рішення надати українцеві можливість відновити подих.
Після цього Усік змінив тактику бою та обрушив на Дюбуа справжній град ударів. Це призвело до двох поспіль нокдаунів у британця. Рефері зупинив поєдинок після другого з них, а судді бою присудили перемогу Олександру Усику.
Таким чином, українець офіційно вважається переможцем важкого бою з молодим британцем. Існувала ймовірність, згідно з якою Усика могли позбавити поясів або зобов'язати знову вийти на ринг із Дюбуа, але тепер це протистояння вже стало історією.
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