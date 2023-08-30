Лунин получит приглашение от "Милана": известно условие трансфера

Андрей Лунин в игре за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Мадридский "Реал" готов продать Андрея Лунина, если получит выгодное предложение по украинскому игроку. Голкипером интересуется итальянский "Милан".

"Россонери" пригласят Лунина на позицию основного вратаря, сообщает Tutto Mercato.

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Контракт Андрея Лунина с "Реалом" действует еще год, однако мадридский клуб планирует сделать ставку на Кепу Аррисабалагу в сезоне 2023/2024. Руководство "бланкос" не против трансфера украинца, если он захочет сменить обстановку.

Переезд Лунина в "Милан"

Недавно заинтересованность в услугах украинского футболиста проявил еще один известный клуб. Переезд Кепы в Мадрид может привести к тому, что Андрей Лунин перейдет в "Милан".

Лондонский "Челси" интересуется вратарем "россонери" Майком Меньяном. Английский клуб уже готовит предложение по французскому футболисту. Если клубы успеют договориться, то "Милан" заменит Меньяна голкипером "Реала".

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У заинтересованных сторон осталось не так много времени до закрытия трансферного окна. Однако в "Челси" серьезно настроены добиться перехода Меньяна. Лунин продолжает тренироваться в "Реале" и ждет новостей из Италии.

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