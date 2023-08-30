Лунин получит приглашение от "Милана": известно условие трансфера
Мадридский "Реал" готов продать Андрея Лунина, если получит выгодное предложение по украинскому игроку. Голкипером интересуется итальянский "Милан".
"Россонери" пригласят Лунина на позицию основного вратаря, сообщает Tutto Mercato.
Контракт Андрея Лунина с "Реалом" действует еще год, однако мадридский клуб планирует сделать ставку на Кепу Аррисабалагу в сезоне 2023/2024. Руководство "бланкос" не против трансфера украинца, если он захочет сменить обстановку.
Переезд Лунина в "Милан"
Недавно заинтересованность в услугах украинского футболиста проявил еще один известный клуб. Переезд Кепы в Мадрид может привести к тому, что Андрей Лунин перейдет в "Милан".
Лондонский "Челси" интересуется вратарем "россонери" Майком Меньяном. Английский клуб уже готовит предложение по французскому футболисту. Если клубы успеют договориться, то "Милан" заменит Меньяна голкипером "Реала".
У заинтересованных сторон осталось не так много времени до закрытия трансферного окна. Однако в "Челси" серьезно настроены добиться перехода Меньяна. Лунин продолжает тренироваться в "Реале" и ждет новостей из Италии.
Напомним, Мудрик может уйти из "Челси" до закрытия трансферного окна.
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