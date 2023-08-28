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Винисиус получил травму: сколько матчей пропустит лидер "Реала"

28 августа 2023 11:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Винисиус получил травму: сколько матчей пропустит лидер "Реала"
Винисиус Жуниор во время матча. Фото: REUTERS/Jon Nazca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" понес потерю, которая может негативно сказаться на перспективах команды в чемпионской гонке. "Королевский клуб" потерял одного из ведущих бомбардиров. 

Винисиус Жуниор выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca

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Один из ведущих футболистов "Реала" Винисиус получил повреждение в матче третьего тура испанской Ла Лиги против "Сельты" (1:0). Единственный гол в поединке забил новичок команды Джуд Беллингем, но радость победы "бланкос" оказалась омрачена травмой бразильского форварда. 

Когда Винисиус вернется в строй? 

Согласно информации испанских журналистов, повреждение игрока "Реала" оказалось более серьезным, чем изначально предположил тренерский штаб команды. Винисиус Жуниор не сможет выйти на поле в течение как минимум четырех недель. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор получил травму. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

По итогам трех стартовых туров "Реал" занимает первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. В ближайший месяц команда Карло Анчелотти сыграет с "Хетафе", "Реалом Сосьедадом", "Атлетико", "Лас-Пальмасом" и "Жироной". 

В прошлом сезоне Винисиус забил 23 мяча и сделал 21 результативную передачу за "Реал". 

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