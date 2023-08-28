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Вінісіус отримав травму: скільки матчів пропустить лідер "Реала"

28 серпня 2023 11:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Вінісіус отримав травму: скільки матчів пропустить лідер "Реала"
Вінісіус Жуніор під час матчу. Фото: REUTERS/Jon Nazca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" зазнав втрати, яка може негативно позначитися на перспективах команди у чемпіонських перегонах. "Королівський клуб" втратив одного із провідних бомбардирів.

Вінісіус Жуніор вибув з ладу через травму, повідомляє Marca.

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Один із провідних футболістів "Реала" Вінісіус отримав пошкодження у матчі третього туру іспанської Ла-Ліги проти "Сельти" (1:0). Єдиний гол у поєдинку забив новачок команди Джуд Беллінгем, але радість перемоги "бланкос" виявилася затьмарена травмою бразильського форварда.

Коли Вінісіус повернеться до ладу?

Згідно з інформацією іспанських журналістів, пошкодження гравця "Реала" виявилося серйознішим, ніж спочатку припустив тренерський штаб команди. Вінісіус Жуніор не зможе вийти на поле протягом як мінімум чотирьох тижнів.

Вінісіус Жуніор
Вінісіус Жуніор отримав травму. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

За підсумками трьох стартових турів "Реал" посідає перший рядок у турнірній таблиці Ла Ліги. Найближчого місяця команда Карло Анчелотті зіграє з "Хетафе", "Реалом Сосьєдадом", "Атлетіко", "Лас-Пальмасом" та "Жироною".

Минулого сезону Вінісіус забив 23 м'ячі та зробив 21 результативну передачу за "Реал".

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