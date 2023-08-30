Мудрик может уйти из "Челси" до закрытия трансферного окна

Михаил Мудрик во время интервью. Скриншот YouTube

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик является претендентом на переход в несколько известных клубов. Тренерский штаб "Челси" не будет возражать против трансфера молодого вингера.

Мудриком интересуются в Италии, Германии и Англии, сообщает Marca.

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В английском "Челси" изменилась стратегия действий на сезон 2023/2024. Тренерский штаб столичной команды больше не планирует делать ставку на молодых футболистов, которые получат не так много игрового времени, как им бы хотелось.

Ради достижения результата Маурисио Почеттино будет использовать опытных мастеров, а у перспективных футболистов могут либо продать, либо отдать в аренду. К последней категории принадлежит и украинский полузащитник.

Куда уйдет Мудрик?

"Челси" не хочет продавать Мудрика, которого на "Стэмфорд Бридж" считают потенциально одним из лидеров команды в будущем. В услугах украинца заинтересованы многие клубы, но варианты с "Брайтоном" и "Ноттингем Форест" отпадают из-за важного условия. Лондонцы хотят, чтобы Мудрик выступал в еврокубках.

Михаил Мудрик обыгрывает Алиссона. Фото: Reuters/Peter Cziborra

По этой же причине не рассматривается возможность аренды Михаила в туринский "Ювентус", хотя самому игроку такой трансфер может показаться заманчивым. Зато миланский "Интер" является одним из основных претендентов на вингера.

Также в услугах Мудрика заинтересована дортмундская "Боруссия". Немецкой команде необходим футболист, который обладает высокой скоростью и способен обострить игру в атаке. Трансфер Михаила может состояться уже на следующей неделе.

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