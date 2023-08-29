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Милевский удивил бывшего партнера по "Динамо" неожиданным подарком

29 августа 2023 15:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милевский удивил бывшего партнера по "Динамо" неожиданным подарком
Артем Милевский на отдыхе. Фото: instagram.com/timi1010/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский продолжает общаться как с болельщиками, так и с друзьями по киевскому "Динамо". Экс-футболист "бело-синих" был избран для выполнения важной миссии. 

Милевский передал подарок от фанов для одного из тренеров "Динамо", о чем написал на своей странице в Instagram.

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Болельщики киевского "Динамо" попросили Артема Милевского передать подарок ассистенту Мирчи Луческу. Олег Гусев давно работает в штабе румынского специалиста. В апреле Гусеву исполнилось 40 лет. Бывший защитник киевского клуба не праздновал день рождения, но болельщики о нем не забыли. 

Олег Гусев
Олег Гусев на картине. Фото: instagram.com/timi1010/

Подарок для Гусева 

Незадолго до ответного матча с турецким "Бешикташем", в котором будет решаться судьба "Динамо" в еврокубках в этом сезоне, Артем Милевский передал подарок Олегу Гусеву. Болельщики заказали для легенды киевского клуба картину. На ней изображен сам Гусев во время выступлений в составе "бело-синих". 

"Анатольевич, братва передала. Удачи с турками. Я передам Олегу Гусеву", — написал Артем Милевский рядом с фотографией картины. Тренер "Динамо" поблагодарил своего друга в комментарии к записи. 

Олег Гусев и Артем Милевский вместе выступали за "Динамо" с 2003 по 2013 годы. 

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