Милевский удивил бывшего партнера по "Динамо" неожиданным подарком

Артем Милевский на отдыхе. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский продолжает общаться как с болельщиками, так и с друзьями по киевскому "Динамо". Экс-футболист "бело-синих" был избран для выполнения важной миссии.

Милевский передал подарок от фанов для одного из тренеров "Динамо", о чем написал на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Болельщики киевского "Динамо" попросили Артема Милевского передать подарок ассистенту Мирчи Луческу. Олег Гусев давно работает в штабе румынского специалиста. В апреле Гусеву исполнилось 40 лет. Бывший защитник киевского клуба не праздновал день рождения, но болельщики о нем не забыли.

Олег Гусев на картине. Фото: instagram.com/timi1010/

Подарок для Гусева

Незадолго до ответного матча с турецким "Бешикташем", в котором будет решаться судьба "Динамо" в еврокубках в этом сезоне, Артем Милевский передал подарок Олегу Гусеву. Болельщики заказали для легенды киевского клуба картину. На ней изображен сам Гусев во время выступлений в составе "бело-синих".

"Анатольевич, братва передала. Удачи с турками. Я передам Олегу Гусеву", — написал Артем Милевский рядом с фотографией картины. Тренер "Динамо" поблагодарил своего друга в комментарии к записи.

Олег Гусев и Артем Милевский вместе выступали за "Динамо" с 2003 по 2013 годы.

Напомним, Яремчук готовится к переезду в Испанию: украинец нужен известному клубу.

Ризатдинова начала работать со штангой: видео подготовки гимнастки.

Киевское "Динамо" нашло замену Забарному: готовится топ-трансфер.

Луческу решил судьбу Кабаева: где будет играть хавбек.

Месси хотят показательно наказать в MLS: что сделал аргентинец.

Трубин станет основным в "Бенфике": конкурент сменит клуб.