Милевский и еще одна экс-звезда сборной Украины снялись в фильме

Артем Милевский сыграл в фильме. Фото: Google

В августе на большие экраны украинских кинотеатров выйдет кинолента "Довбуш". В фильме сыграли два бывших игрока сборной Украины.

Кадры с этими звездами отечественного футбола попали в сеть.

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Отметим, что съемки фильма проходили еще в 2021 году.

Кого же сыграют люди из футбола

Милевский вместе с Артемом Федецким стали в фильме приглашенными звездами, которых привлекли для повышения интереса к фильму.

Отметим, что приключенческой-исторический фильм рассказывает о легендарном герое Прикарпатья Олексе Довбуше.

Отметим, Милевский завершил карьеру в 2021 году после ухода из "Миная". За сборную Украины Артем сыграл 50 матчей, в которых забил восемь мячей.

Федецкий завершил карьеру в 2019 году. У него 53 матча за сборную и два забитых мяча.

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