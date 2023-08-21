Милевский и еще одна экс-звезда сборной Украины снялись в фильме
В августе на большие экраны украинских кинотеатров выйдет кинолента "Довбуш". В фильме сыграли два бывших игрока сборной Украины.
Кадры с этими звездами отечественного футбола попали в сеть.
Отметим, что съемки фильма проходили еще в 2021 году.
Кого же сыграют люди из футбола
Милевский вместе с Артемом Федецким стали в фильме приглашенными звездами, которых привлекли для повышения интереса к фильму.
Отметим, что приключенческой-исторический фильм рассказывает о легендарном герое Прикарпатья Олексе Довбуше.
Отметим, Милевский завершил карьеру в 2021 году после ухода из "Миная". За сборную Украины Артем сыграл 50 матчей, в которых забил восемь мячей.
Федецкий завершил карьеру в 2019 году. У него 53 матча за сборную и два забитых мяча.
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