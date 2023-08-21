Мілевський та ще одна ексзірка збірної України знялися в фільмі

Артем Мілевський зіграв у фільмі. Фото: Google

У серпні на великі екрани українських кінотеатрів вийде кінострічка "Довбуш". У фільмі зіграли двоє колишніх гравців збірної України.

Кадри з цими зірками вітчизняного футболу потрапили до мережі.

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Зазначимо, що зйомки фільму проходили ще 2021 року.

Кого ж зіграють люди з футболу

Мілевський разом із Артемом Федецьким стали у фільмі запрошеними зірками, яких залучили для підвищення інтересу до фільму.

Зазначимо, що пригодницько-історичний фільм розповідає про легендарного героя Прикарпаття Олексу Довбуша.

Зазначимо, Мілевський завершив кар'єру 2021о року після відходу з "Минаю". За збірну України Артем зіграв 50 матчів, у яких забив вісім м'ячів.

Федецький завершив кар'єру у 2019 році. У нього 53 матчі за збірну та два забиті м'ячі.

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