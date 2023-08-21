Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мілевський та ще одна ексзірка збірної України знялися в фільмі arrow

Мілевський та ще одна ексзірка збірної України знялися в фільмі

21 серпня 2023 17:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мілевський та ще одна ексзірка збірної України знялися в фільмі
Артем Мілевський зіграв у фільмі. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У серпні на великі екрани українських кінотеатрів вийде кінострічка "Довбуш". У фільмі зіграли двоє колишніх гравців збірної України.

Кадри з цими зірками вітчизняного футболу потрапили до мережі.

Читайте також:

Зазначимо, що зйомки фільму проходили ще 2021 року.

Кого ж зіграють люди з футболу

Мілевський разом із Артемом Федецьким стали у фільмі запрошеними зірками, яких залучили для підвищення інтересу до фільму.

Зазначимо, що пригодницько-історичний фільм розповідає про легендарного героя Прикарпаття Олексу Довбуша.

Зазначимо, Мілевський завершив кар'єру 2021о року після відходу з "Минаю". За збірну України Артем зіграв 50 матчів, у яких забив вісім м'ячів.

Федецький завершив кар'єру у 2019 році. У нього 53 матчі за збірну та два забиті м'ячі.

Нагадаємо, Яремчук змінить клуб: українцем цікавляться в АПЛ.

Віталій Миколенко може стати одноклубником Роналду у Саудівській Аравії.

Ребров оголосив склад на наступні матчі збірної України: є сюрпризи.

Почеттіно дав оцінку Мудрику: на українця чекають зміни.

"Динамо" отримало посилення складу перед грою з "Бешикташем".  

З'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз