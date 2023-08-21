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Ребров объявил состав на следующие матчи сборной Украины: есть сюрпризы

21 августа 2023 16:17
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Агабекян Карен
редактор
Ребров объявил состав на следующие матчи сборной Украины: есть сюрпризы
Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На матчи отбора на чемпионат Европы-2024 в сборную Украины вызвали 25 футболистов. Еще пять оказались в резервном списке.

Список футболистов опубликовала Украинская ассоциация футбола.

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Отметим, что сборная Украины будет играть свои домашние матчи в польском Вроцлаве.

Ребров вернул Шапаренко и не взял Малиновского

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в сравнении с прошлыми матчами решил вернуть в команду полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко, который в прошлом сезоне отсутствовал из-за разрыва крестообразных связок колена.

Однако, из-за этого решения Реброва не нашлось места в команде Александру Пихаленку. Наставник взял Шапаренко, который продвигает мяч в центре поля, вместо плеймейкера из "Днепра-1".

На подмену разрушителю Тарасу Степаненко в сборную попал его одноклубник Егор Назарина. Важно отметить, что если первый только восстановился от травмы и стал причиной пропущенного гола от "Кривбасса", то второй просто играет нестабильно. Удивило отсутствие одной из главных звезд молодежной сборной Украины Артема Бондаренко.

Также в 30 игроков основного и резервного списков не попали полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский и форвард "Зари" Назарий Русин.

Сборная Украины начнет сбор 3 сентября в польском Тшебнице, пригороде Вроцлава, где команда проведет матч со сборной Англии 9 сентября, а 12 числа в Милане команда Реброва сыграет с Италией.

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