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Ребров оголосив склад на наступні матчі збірної України: є сюрпризи

21 серпня 2023 16:17
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Агабекян Карен
редактор
Ребров оголосив склад на наступні матчі збірної України: є сюрпризи
Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На матчі відбору на чемпіонат Європи-2024 до збірної України викликали 25 футболістів. Ще п'ять опинилися у резервному списку.

Список футболістів опублікувала Українська асоціація футболу.

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Зазначимо, що збірна України гратиме свої домашні матчі у польському Вроцлаві.

Ребров повернув Шапаренка і не взяв Маліновського

Головний тренер збірної України Сергій Ребров порівняно з минулими матчами вирішив повернути до команди півзахисника "Динамо" Миколу Шапаренка, який минулого сезону був відсутній через розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

Проте через це рішення Реброва не знайшлося місця в команді Олександру Піхальонку. Наставник узяв Шапаренка, який просуває м'яч у центрі поля, замість плеймейкера із "Дніпра-1".

На заміну руйнівнику Тарасу Степаненку до збірної потрапив його одноклубник Єгор Назарина. Важливо, якщо перший тільки відновився від травми й став причиною пропущеного голу від "Кривбасу", то другий просто грає нестабільно. Здивувала відсутність однієї із головних зірок молодіжної збірної України Артема Бондаренка.

Також у 30 гравців основного та резервного списків не потрапили півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський та форвард "Зорі" Назарій Русин.

Збірна України розпочне збір 3 вересня у польському Тшебниці, передмісті Вроцлава, де команда проведе матч зі збірною Англії 9 вересня, а 12 числа в Мілані команда Реброва зіграє з Італією.

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