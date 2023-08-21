Ребров оголосив склад на наступні матчі збірної України: є сюрпризи
На матчі відбору на чемпіонат Європи-2024 до збірної України викликали 25 футболістів. Ще п'ять опинилися у резервному списку.
Список футболістів опублікувала Українська асоціація футболу.
Зазначимо, що збірна України гратиме свої домашні матчі у польському Вроцлаві.
Ребров повернув Шапаренка і не взяв Маліновського
Головний тренер збірної України Сергій Ребров порівняно з минулими матчами вирішив повернути до команди півзахисника "Динамо" Миколу Шапаренка, який минулого сезону був відсутній через розрив хрестоподібних зв'язок коліна.
Проте через це рішення Реброва не знайшлося місця в команді Олександру Піхальонку. Наставник узяв Шапаренка, який просуває м'яч у центрі поля, замість плеймейкера із "Дніпра-1".
На заміну руйнівнику Тарасу Степаненку до збірної потрапив його одноклубник Єгор Назарина. Важливо, якщо перший тільки відновився від травми й став причиною пропущеного голу від "Кривбасу", то другий просто грає нестабільно. Здивувала відсутність однієї із головних зірок молодіжної збірної України Артема Бондаренка.
Також у 30 гравців основного та резервного списків не потрапили півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський та форвард "Зорі" Назарій Русин.
Збірна України розпочне збір 3 вересня у польському Тшебниці, передмісті Вроцлава, де команда проведе матч зі збірною Англії 9 вересня, а 12 числа в Мілані команда Реброва зіграє з Італією.
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