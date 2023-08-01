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Милевский наведался на могилу легенды "Динамо"

1 августа 2023 17:13
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Агабекян Карен
редактор
Милевский наведался на могилу легенды "Динамо"
Артем Милевский. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывшая звезда киевского "Динамо" Артем Милевский посетил Байковое кладбище в столице. На нем игрок проведал могилу легендарного одноклубника.

Милевский вспомнил о Валентине Белькевиче, к которому пришел на могилу.

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Отметим, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Милевский редко появляется на публике и набрал много лишнего веса. Бывший игрок закрылся в себе, из-за чего выражал обеспокоенность его бывший партнер по команде Александр Хацкевич.

Название

Белькевич занимался белорусами в "Динамо"

Милевский почтил память Белькевича, которого считает одним из главных своих наставников в Киеве. Добавим, что они вместе с Хацкевичем являются белорусами. Но Артем провел свою международную карьеру в сборной Украины, тогда как Валентин и Александр стали легендами национальной команды Беларуси.

"Снова вижу тебя в той жизни, Валентинище. Сто лет тебя не видел", — написал Милевский.

Отметим, что после завершения карьеры игрока Белькевич остался в Киеве, где начал тренерскую карьеру в молодежных командах столичного "Динамо". Умер легендарный полузащитник 1 августа 2014 года от тромбоэмболии.

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