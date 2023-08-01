Мілевський навідався на могилу легенди "Динамо"
Колишня зірка київського "Динамо" Артем Мілевський відвідав Байкове кладовище в столиці. На ньому гравець провідав могилу легендарного одноклубника.
Мілевський згадав про Валентина Белькевича, до якого завітав на могилу.
Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Мілевський рідко з’являється на публіці та набрав багато зайвої ваги. Колишній гравець закрився в собі, через що висловлював занепокоєння його колишній партнер по команді Олександр Хацкевич.
Белькевич опікувався білорусами в "Динамо"
Мілевський вшанував пам'ять Белькевича, якого вважає одним з головних своїх наставників у Києві. Додамо, що вони двоє разом з Хацкевичем є білорусами. Але Артем свою міжнародну кар’єру провів у збірній України, тоді як Валентин та Олександр стали легендами національної команди Білорусі.
"Знову бачу тебе в тому житті, Валентиніще. Сто років тебе не бачив", — написав Мілевський.
Зазначимо, що після завершення кар’єри гравця Белькевич залишився у Києві, де почав тренерську кар’єру в молодіжних командах столичного "Динамо". Помер легендарний півзахисник 1 серпня 2014 року від тромбоемболії.
Нагадаємо, Москва курирувала дискваліфікацію Харлан, — тренер збірної США.
Артем Довбик цього тижня стане гравцем іспанського клубу: усі сторони домовились.
"ПСЖ" сьогодні підпише зірку "Барселони".
Перемоги "Чорноморця", "Динамо" та "Олександрії": неділя в УПЛ.
"Шахтар" домовився про повернення 36-річного свого колишнього центрального захисника Дмитра Чигринського.