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Мілевський навідався на могилу легенди "Динамо"

1 серпня 2023 17:13
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Агабекян Карен
редактор
Мілевський навідався на могилу легенди "Динамо"
Артем Мілевський. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишня зірка київського "Динамо" Артем Мілевський відвідав Байкове кладовище в столиці. На ньому гравець провідав могилу легендарного одноклубника.

Мілевський згадав про Валентина Белькевича, до якого завітав на могилу.

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Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Мілевський рідко з’являється на публіці та набрав багато зайвої ваги. Колишній гравець закрився в собі, через що висловлював занепокоєння його колишній партнер по команді Олександр Хацкевич.

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Белькевич опікувався білорусами в "Динамо"

Мілевський вшанував пам'ять Белькевича, якого вважає одним з головних своїх наставників у Києві. Додамо, що вони двоє разом з Хацкевичем є білорусами. Але Артем свою міжнародну кар’єру провів у збірній України, тоді як Валентин та Олександр стали легендами національної команди Білорусі.

"Знову бачу тебе в тому житті, Валентиніще. Сто років тебе не бачив", — написав Мілевський.

Зазначимо, що після завершення кар’єри гравця Белькевич залишився у Києві, де почав тренерську кар’єру в молодіжних командах столичного "Динамо". Помер легендарний півзахисник 1 серпня 2014 року від тромбоемболії.

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