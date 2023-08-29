Мілевський здивував колишнього партнера з "Динамо" несподіваним подарунком

Артем Мілевський на відпочинку. Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський продовжує спілкуватися як з уболівальниками, так і з друзями по київському "Динамо". Ексфутболіста "біло-синіх" було обрано для виконання важливої місії.

Мілевський передав подарунок від фанів для одного з тренерів "Динамо", про що написав на своїй сторінці в Instagram.

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Уболівальники київського "Динамо" попросили Артема Мілевського передати подарунок асистенту Мірчі Луческу. Олег Гусєв давно працює у штабі румунського фахівця. У квітні Гусєву виповнилося 40 років. Колишній захисник київського клубу не святкував день народження, але вболівальники про нього не забули.

Олег Гусєв на картині. Фото: instagram.com/timi1010/

Подарунок для Гусєва

Незадовго до матчу-відповіді з турецьким "Бешикташем", у якому вирішуватиметься доля "Динамо" в єврокубках цього сезону, Артем Мілевський передав подарунок Олегу Гусєву. Уболівальники замовили для легенди київського клубу картину. На ній зображено самого Гусєва під час виступів у складі "біло-синіх".

"Анатолійовичу, братва передала. Удачі з турками. Я передам Олегу Гусєву", — написав Артем Мілевський поруч із фотографією картини. Тренер "Динамо" подякував своєму другу у коментарі до запису.

Олег Гусєв та Артем Мілевський разом виступали за "Динамо" з 2003 по 2013 роки.

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