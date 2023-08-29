Мудрик не готов выйти на поле: в "Челси" сделали заявление

Михаил Мудрик на тренировке. Фото: instagram.com/chelseafc/

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик пропустит еще как минимум один матч "Челси". Молодой футболист не сыграет против "Уимблдона".

Мудрик до сих пор не восстановился от последствий травмы, сообщил официальный сайт "Челси".

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В среду, 30 августа, "Челси" примет участие в матче второго раунда Кубка Англии. Соперником "синих" станет "Уимблдон". Главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино не сможет выпустить на поле украинского легионера "синих".

Последствия травмы Мудрика

Вингер "Челси" получил повреждение накануне поединка английской Премьер-лиги против "Лутона". С 24 августа Михаил Мудрик не может ни играть, ни тренироваться. 22-летний футболист продолжает восстанавливаться от последствий повреждения.

Маурисио Почеттино во время тренировки "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Пока не известно, когда Мудрик сумеет вернуться в строй. Тренерский штаб "Челси" не хочет форсировать подготовку игрока, чтобы не усугубить риск рецидива травмы.

В сезона 2023/2024 Михаил Мудрик сыграл в двух поединках за "Челси" и не отметился результативными действиями. Уже второго сентября "синие" сыграют с "Ноттингем Форест" в рамках АПЛ.

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