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Мудрик не готовий вийти на поле: у "Челсі" зробили заяву

29 серпня 2023 16:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик не готовий вийти на поле: у "Челсі" зробили заяву
Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: instagram.com/chelseafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик пропустить ще щонайменше один матч "Челсі". Молодий футболіст не зіграє проти "Вімблдону".

Мудрик досі не поновився від наслідків травми, повідомив офіційний сайт "Челсі".

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У середу, 30 серпня, "Челсі" візьме участь у матчі другого раунду Кубка Англії. Суперником "синіх" стане "Вімблдон". Головний тренер лондонської команди Маурісіо Почеттіно не зможе випустити на поле українського легіонера "синіх".

Наслідки травми Мудрика

Вінгер "Челсі" зазнав пошкодження напередодні поєдинку англійської Прем'єр-ліги проти "Лутона". З 24 серпня Михайло Мудрик не може грати ані тренуватися. 22-річний футболіст продовжує відновлюватись від наслідків пошкодження.

Маурісіо Почеттіно
Маурісіо Почеттіно під час тренування "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Поки не відомо, коли Мудрик зможе повернутися до ладу. Тренерський штаб "Челсі" не хоче форсувати підготовку гравця, щоб не збільшити ризик рецидиву травми.

У сезоні 2023/2024 Михайло Мудрик зіграв у двох поєдинках за "Челсі" і не відзначився результативними діями. Вже другого вересня "сині" зіграють із "Ноттінгем Форест" у рамках АПЛ.

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