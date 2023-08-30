Мудрик може піти з "Челсі" до закриття трансферного вікна

Михайло Мудрик під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик є претендентом на перехід до кількох відомих клубів. Тренерський штаб "Челсі" не заперечуватиме проти трансферу молодого вінгера.

Мудриком цікавляться в Італії, Німеччині та Англії, повідомляє Marca.

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В англійському "Челсі" змінилася стратегія дій на сезон 2023/2024. Тренерський штаб столичної команди більше не планує робити ставку на молодих футболістів, які отримають не так багато ігрового часу, як їм хотілося б.

Заради досягнення результату Маурісіо Почеттіно використовуватиме досвідчених майстрів, а перспективні футболісти можуть або продати, або віддати в оренду. До останньої категорії належить і український півзахисник.

Куди піде Мудрик?

"Челсі" не хоче продавати Мудрика, якого на "Стемфорд Брідж" вважають потенційно одним із лідерів команди у майбутньому. У послугах українця зацікавлені багато клубів, але варіанти з "Брайтоном" та "Ноттінгем Форест" відпадають через важливу умову. Лондонці хочуть, щоб Мудрик виступав у єврокубках.

Михайло Мудрик обіграє Аліссона. Фото: Reuters/Peter Cziborra

З цієї ж причини не розглядається можливість оренди Михайла до туринського "Ювентуса", хоча самому гравцеві такий трансфер може здатися привабливим. Натомість міланський "Інтер" є одним з основних претендентів на вінгера.

Також у послугах Мудрика зацікавлена дортмундська "Боруссія". Німецькій команді необхідний футболіст, який має високу швидкість і здатний загострити гру в атаці. Трансфер Михайла може відбутися вже наступного тижня.

Нагадаємо, Яремчук готується до переїзду до Іспанії: українець потрібний відомому клубу.

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