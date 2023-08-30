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Лунін отримає запрошення від "Мілана": відома умова трансферу

30 серпня 2023 08:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін отримає запрошення від "Мілана": відома умова трансферу
Андрій Лунін у грі за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" готовий продати Андрія Луніна, якщо отримає вигідну пропозицію щодо українського гравця. Голкіпером цікавиться італійський "Мілан".

"Россонері" запросять Луніна на позицію основного воротаря, повідомляє Tutto Mercato.

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Контракт Андрія Луніна з "Реалом" діє ще рік, проте мадридський клуб планує зробити ставку на Кепу Аррісабалагу у сезоні 2023/2024. Керівництво "бланкос" не проти трансферу українця, якщо він захоче змінити ситуацію.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Переїзд Луніна до "Мілана"

Нещодавно зацікавленість у послугах українського футболіста виявив ще один відомий клуб. Переїзд Кепи до Мадриду може призвести до того, що Андрій Лунін перейде в "Мілан".

Лондонський "Челсі" цікавиться воротарем "россонері" Майком Меньяном. Англійський клуб уже готує пропозицію стосовно французького футболіста. Якщо клуби встигнуть домовитися, то "Мілан" замінить Меньяна на голкіпера "Реала".

Андрій Лунін
Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У зацікавлених сторін залишилося небагато часу до закриття трансферного вікна. Однак у "Челсі" серйозно налаштовані досягти переходу Меньяна. Лунін продовжує тренуватися в "Реалі" і чекає на новини з Італії.

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